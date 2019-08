دقایقی قبل هواوی نخستین محصولات مبتنی بر سیستم‌عامل اختصاصی هارمونی را معرفی کرد؛ این دو تلویزیون آنر ویژن و آنر ویژن پرو نام دارند و از چند روز آینده در بازار چین عرضه می‌شوند. برای یادآوری باید بگوییم که هواوی روز گذشته از سیستم‌عامل اختصاصی هارمونی رونمایی کرد که در راستای تلاش این شرکت برای کاهش وابستگی به اندروید محسوب می‌شود. طبق اعلام این شرکت، توسعه سیستم‌عامل هارمونی از دو سال قبل آغاز شده که البته بعد از آغاز تحریم‌های آمریکا، روند توسعه آن شدت گرفته است.

تا اطلاع ثانوی، هواوی قصد دارد در نمایشگرهای هوشمند مانند این تلویزیون‌ها، از سیستم‌عامل خود استفاده کند. اگرچه به گفته هواوی، هارمونی می‌تواند در گوشی‌ها هم مورد استفاده قرار بگیرد، ولی آن‌ها فعلا قصد دارند برای این حوزه همچنان از اندروید بهره ببرند. از لحاظ سخت‌افزاری، این تلویزیون‌ها مجهز به تراشه هشت هسته‌ای Honghu 818 هستند و از دیگر ویژگی‌های آن‌ها می‌توانیم به پنل ۵۵ اینچی مبتنی بر فناوری ۴K اشاره کنیم و در ضمن به‌عنوان هاب هوشمند هم می‌توانند انجام وظیفه کنند. لازم به ذکر است که کاربران از طریق گوشی خود می‌توانند بخش‌های مختلف این تلویزیون‌ها را کنترل کنند.











طبق اعلام هواوی، قیمت آنر ویژن ۳۸۰۰ یوان (حدود ۵۴۰ دلار) و قیمت آنر ویژن پرو هم ۴۸۰۰ یوان (حدود ۶۸۰ دلار) است. مهم‌ترین تفاوت آن‌ها این است که مدل پرو از دوربین پاپ‌آپ و ۶ میکروفون پیشرفته برای تماس ویدیویی بهره می‌برد. در ضمن این تلویزیون مجهز به ۶ اسپیکر ۱۰ واتی است ولی برای آنر ویژن تنها ۴ اسپیکر تعبیه شده است.

هواوی مدتی پیش اعلام کرد که تمرکز سیستم‌عامل اختصاصی این شرکت در ابتدا معطوف به بازار چین است و به همین خاطر نباید به این زودی‌ها انتظار عرضه این تلویزیون‌ها را در بازار دیگر کشورها داشته باشیم. در نهایت باید بگوییم که به‌نظر می‌رسد روزبه‌روز شرکت‌های بیشتری وارد بازار تلویزیون‌ها می‌شوند. وان‌پلاس هم مدتی پیش اعلام کرد که مشغول ساخت تلویزیون است و بر اساس اخبار منتشر شده، ظاهرا این تلویزیون به‌زودی معرفی می‌شود. البته برخلاف تلویزیون آنر، تلویزیون هوشمند وان‌پلاس به احتمال زیادی مبتنی بر اندروید خواهد بود.

