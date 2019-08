مدت زمان زیادی از عرضه‌ی پردازنده‌های نسل سوم رایزن به بازار نمی‌گذرد و در همین مدت کوتاه، AMD موفق شد در برخی از کشورها از لحاظ فروش، رقیب سنتی و قدرتمند خود یعنی اینتل را پشت سر بگذارد.

سال‌های زیادی بود که شرکت AMD، هم در تولید پردازنده‌های گرافیکی و هم پردازنده‌های مرکزی، سایه‌ی سنگین انویدیا و اینتل را روی سر خود حس می‌کرد. اما با گذشت زمان، این شرکت جهش بزرگی را تجربه کرد و توانست خود را به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ تولید کننده‌ی پردازنده در سراسر جهان مطرح کند.

اگرچه AMD در بخش گرافیک همچنان پشت سر انویدیا قرار می‌گیرد، اما در بخش پردازنده به خوبی توانست اینتل را کنار بزند. زیرا علی‌رغم اینکه پردازنده‌های جدید این شرکت از تعداد هسته‌های زیاد با سرعت بالا برخوردارند، از لحاظ قیمت نیز در محدوده‌ی بسیار معقولی قرار می‌گیرند که خرید آن‌ها را حتی در مواردی که از رقبای خود عملکرد ضعیف‌تری نیز دارند توجیه می‌کند.

اینتل در عرضه‌ی پردازنده‌های نسل جدید خود کمی تأخیر داشته که دلیل آن هم شکست در طراحی پردازنده‌های ۱۰ نانومتری بود! اما AMD پا را فراتر از لیتوگرافی ۱۰ نانومتری گذاشت و در این ماه پردازنده‌های ۷ نانومتری خود را روانه‌ی بازار کرد. بنابراین تصمیم گرفتیم نگاهی بیاندازیم به ۳ تا از میان‌رده‌های این دو غول بزرگ، تا ببینیم کدام یک از پردازنده‌های این شرکت، پیروز بازار میان‌رده‌ها خواهد بود.

اما پردازنده‌هایی که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت، ۳ پردازنده‌ی Ryzen 5 3600، Ryzen 5 3600X و اینتل Core i5 9600K هستند که از قدرت پردازشی بسیار بالایی برخوردارند و هریک جز جدیدترین محصولات شرکت‌های تولید کننده‌ی خود به حساب می‌آیند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که پردازنده‌های AMD جدیدترین محصولات این شرکت هستند که از لیتوگرافی ۷ نانومتری برخوردارند و بهتر بود پردازنده‌ای با لیتوگرافی مشابه و یا حداقل ۱۰ نانومتری از اینتل را با آن‌ها مقایسه می‌کردیم. اما از آن‌جایی که این سه پردازنده در محدوده‌ی قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار قرار دارند و اینتل Core i5 9600K نیز در حال حاضر قوی‌ترین i5 موجود بین پردازنده‌های اینتل است، تصمیم گرفتیم بهترین گزینه را برای خرید از بین آن‌ها انتخاب کنیم.

در این تست، عملکرد این پردازنده‌ها را در برخی بازی‌ها و نرم‌افزارها با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم تا بهترین گزینه‌ی ممکن را با توجه به قیمت آن انتخاب کنیم.

مشخصات فنی

قبل از پرداختن به مقایسه‌ی اصلی، بهتر است نگاهی بیاندازیم به مشخصات روی کاغذ این پردازنده‌ها که تا حدودی مارا با قدرت، سرعت و کیفیت واقعی آن‌ها آشنا می‌کند.

Ryzen 5 3600X Ryzen 5 3600 Intel Core i5 9600K ۶ ۶ ۶ تعداد هسته ۱۲ ۱۲ ۱۲ تعداد رشته ۳.۸ گیگاهرتز ۳.۶ گیگاهرتز ۳.۷ گیگاهرتز فرکانس پایه ۴.۴ گیگاهرتز ۴.۲ گیگاهرتز ۴.۶ گیگاهرتز فرکانس بوست ۳۲ مگابایت ۳۲ مگابایت ۹ مگابایت کش سطح سه ۷ نانومتری ۷ نانومتری ۱۴ نانومتری فناوری ساخت DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-2666 مشخصات رم ۹۵ وات ۶۵ وات ۹۵ وات توان مصرفی ۲۵۰ دلار ۲۰۰ دلار ۲۶۰ دلار قیمت

با نگاهی به مشخصات کلی این پردازنده‌ها، به راحتی می‌توان دریافت که پردازنده‌ی Ryzen 5 3600 با اختلاف بهترین انتخاب ما خواهد بود. چراکه هم از لحاظ قدرت و سرعت پردازشی، بالاتر از پردازنده‌ی اینتل و با کمی اختلاف پایین‌تر از برادر بزرگ‌تر خود قرار می‌گیرد و هم با مادربردهای نیمه‌حرفه‌ای نیز به خوبی کار می‌کند. قدرت بیشتر Ryzen 5 3600X انکار ناپذیر است اما آنقدرها زیاد نیست که اختلاف قیمت ۵۰ دلاری را توجیه کند. از طرفی پردازنده‌ی اینتل Core i5 9600K نیز نه تنها ضعیف‌تر از محصول AMD است، بلکه از قیمت بیشتری نیز برخوردار است!

بنچمارک‌های نرم‌افزار

(این پردازنده‌ها در شرایطی کاملا مشابه، به همراه ۱۶ گیگابایت رم و یک گرافیک RTX 2080 Ti تست شده‌اند.)

در این تست عملکرد چند هسته‌ای این سه پردازنده را مشاهده می‌کنید. طبق انتظار، پردازنده‌ی اینتل با اختلاف فاحشی پایین‌تر از دو پردازنده‌ی AMD قرار گرفت. اما بین دو محصول AMD تنها ۲ درصد اختلاف است. به عبارتی دیگر، در عملکرد چند هسته‌ای فرق چندانی بین دو پردازنده‌ی Ryzen 5 3600X و Ryzen 5 3600 وجود ندارد.

در عملکرد تک هسته‌ای اما هر سه پردازنده با امتیازهای بسیار نزدیک در تعقیب یکدیگر هستند. پردازنده‌ی Ryzen 5 3600X در این تست با امتیاز ۴۹۷، ۵ درصد بهتر از اینتل Core i5 9600K و ۳ درصد بهتر از برادر کوچکتر خود عمل کرده است. با این اوصاف هر سه پردازنده در این بخش بسیار خوب ظاهر شدند.

در تست برنامه‌ی ادوبی پرمیر نیز باز هم هر سه پردازنده به همان ترتیب قبل پشت سرهم قرار گرفته‌اند، با این تفاوت که اینبار نیز همانند تست اول، اختلاف نسبتا زیادی بین پردازنده‌های میان‌رده‌ی AMD و اینتل وجود دارد. اما همچنان بین دو پردازنده‌ی Ryzen 5 3600X و Ryzen 5 3600 اختلاف فاحشی وجود ندارد که این مسئله ارزش خرید نمونه‌ی استاندارد را دوچندان می‌کند.

این بنچمارک به زمان رندر یک صحنه مربوط می‌شود. در تعریف زمان رندر باید گفت به مدت زمانی که طول می کشد یک صحنه سه بعدی از نرم‌افزار مورد نظر خروجی گرفته شود، زمان رندر می‌گویند که هرچه این زمان کمتر باشد، نشان از قدرت بیشتر محصول مورد نظر دارد که در این تست نیز میان‌رده‌های AMD پردازنده‌ی اینتل را با اختلاف بسیار زیادی پشت سر خود می‌بینند.

بنچمارک‌های بازی

در این بخش، عملکرد این سه پردازنده را در چهار مورد از جدیدترین و سنگین‌ترین بازی‌های روز مشاهده خواهید کرد. توجه داشته باشید که همه‌ی این بازی‌ها با بالاترین جزئیات ممکن و با کیفیت فول‌اچ‌دی اجرا شده‌اند.

هر سه پردازنده به خوبی از پس اجرای بازی Assassin’s Creed: Odyssey برآمده‌اند. اما با مقایسه‌ی این سه پردازنده بازهم نتیجه‌ای مطابق انتظار را دریافت می‌کنیم. یعنی پیشروی Ryzen 5 3600X و قعر نشینی اینتل Core i5 9600K.

در بازی Battlefield 5 اما شرایط نسبتا مشابهی را برای هر سه پردازنده در بالاترین نرخ فریم شاهد هستیم. تفاوت جایی حس می‌شود که نرخ فریم به پایین‌ترین حد خود می‌رسد! جایی که پردازنده‌ی اینتل حدودا ۲۰ فریم از پردازنده‌های AMD کمتر بوده و به ۸۴ رسیده است.

نکته‌ی قابل توجه اما اینجاست که وقتی دایرکت‌ایکس بازی‌ها از ۱۱ به ۱۲ تغییر می‌کند، عملکرد هر سه پردازنده به طرز چشمگیری به یکدیگر نزدیک می‌شود. برای مثال تصویر بالا از بازی The Division 2 به ثبت رسیده که با همان کیفیت ولی با دایرکت‌ایکس ۱۲ اجرا شده. در نتیجه می‌بینیم که پردازنده‌ی اینتل هرچند پایین‌تر از دو پردازنده‌ی دیگر، اما پا به پای آن‌ها حرکت می‌کند.

همانطور که گفته شد، هنگامی که دایرکت‌ایکس ۱۲ در بازی فعال می‌شود، عملکرد پردازنده‌ها کاملا نزدیک بهم قرار می‌گیرد که در این تصویر نیز می‌توانید این آمار را مشاهده کنید. جایی که اختلاف پردازنده‌ی اینتل Core i5 9600K و Ryzen 5 3600X تنها ۳ فریم است!

همچنین بررسی‌هایی در رابطه با گرمای تولید شده‌ی این سه پردازنده صورت گرفته که آن‌ها را تقریبا در یک رده قرار می‌دهد و تفاوت‌ها آنقدری محسوس نیست که برای پردازنده‌ی دیگر نقطه ضعف محسوب شود. طبیعتا با خرید هرکدام از این پردازنده‌ها به یک خنک‌کننده‌ی با کیفیت نیز نیاز خواهید داشت که پیشنهاد می‌شود از خنک‌کننده‌های آبی که از کیفیت بهتری برخوردارند استفاده کنید. بنابراین تفاوت دمای این سه پردازنده با خنک‌کننده‌های حرفه‌ای در حد معقول پایین خواهد آمد.

جمع‌بندی

اگرچه پردازنده‌های شرکت AMD از قدرت و سرعت بیشتری در اجرای بازی‌ها و نرم‌افزارها برخوردار بودند، اما پردازنده‌ی اینتل نیز عملکرد قابل قبولی را از خود نشان داد. این را هم نباید فراموش کنیم که در حال حاضر، اینتل Core i5 9600K به هیچ عنوان رقیبی برای دو پردازنده‌ی AMD محسوب نمی‌شود! چراکه اینتل پردازنده‌ی خود را در نیمه‌ی چهارم ۲۰۱۸ و AMD پردازنده‌های خود را در نیمه‌ی دوم سال جاری و با فناوری‌های پیشرفته‌تری روانه‌ی بازار کرد. جالب اینجاست که اینتل حتی امسال نیز برنامه‌ای برای عرضه‌ی پردازنده‌هایی با لیتوگرافی ۷ نانومتری ندارد! به عبارتی می‌توان گفت در حال حاضر اینتل نبرد بین پردازنده‌ها را به AMD باخته است. اما با این حال شاهد این هستیم که پردازنده‌ی ضعیف‌تر این شرکت، قیمتی بیشتر از پردازنده‌های قدرتمند AMD دارد!

مسلما اینتل نیاز دارد سیاست خود را حداقل در بخش قیمت‌گذاری تغییر دهد. در غیر این صورت AMD با فاصله‌ی زیادی از این شرکت در صدر قرار خواهد گرفت. اخیرا نیز اعلام شده که اکثر سیستم‌های خانگی در ژاپن به پردازنده‌های AMD مجهز شده‌اند و اینتل به تدریج در حال از دست دادن بازار آسیا است! مگر اینکه پردازنده‌های ۱۰ نانومتری این شرکت، حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند‍!

لازم به ذکر است که پردازنده‌های نسل جدید AMD، تیر ماه سال جاری به صورت رسمی عرضه شده‌ و هنوز در بازار ایران فراگیر نشده‌اند. اما در صورت موجود شدن این پردازنده‌ها در ایران، انتخاب شما کدام خواهد بود؟ آیا منتظر پردازنده‌های ۱۰ نانومتری اینتل خواهید بود یا ترجیح می‌دهید از پردازنده‌های ۷ نانومتری و جدید AMD استفاده کنید؟

