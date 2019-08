ظاهرا خبرهایی که اخیرا پیرامون سیاست عجیب اپل منتشر شده صحت دارند و اپل واقعا قصد دارد جلوی تعویض باتری گوشی‌های سری آیفون X توسط تعمیرکاران شخص ثالث را بگیرد.

کمی عجیب به نظر می‌رسد اما اگر از عملکرد باتری گوشی‌های آیفون XS، آیفون XS Max و آیفون XR خود راضی نیستید و قصد تعویض آن را دارید، اپل این اجازه را به شما نمی‌دهد. حتی اگر باتری خریداری شده یک باتری اصلی باشد!

درواقع کاربرانی که قصد تعویض باتری را دارند، هنگام جایگذاری باتری جدید با یک پیغام مواجه می‌شوند مبنی براینکه گوشی نمی‌تواند اصل یا تقلبی بودن باتری را تشخیص دهد، بنابراین هیچ اطلاعی از سلامت باتری و کارکرد آن نخواهید داشت. البته می‌توانید با گوشی کار کنید و در عملکرد باتری نیز محدودیتی وجود نخواهد داشت اما دائما با این پیغام روبرو خواهید شد که «باتری اصلی اپل تشخیص داده نشد».

دلیل این امر هم به دلیل وجود تراشه‌ای در باتری‌های اپل است که علاوه بر نمایش اطلاعاتی در رابطه با دمای باتری، اعتبار آن را نیز تأیید می‌کند. بنابراین استفاده از هرگونه باتری دیگری باعث می‌شود اطلاعات مربوطه به نمایش در نیامده و عملا از سلامت باتری خود هیچ اطلاعی نخواهید داشت!

راه حل این مشکل چیست؟

سیاستی که اپل در قبال باتری‌های سری آیفون X در پیش گرفته را قبلا در رابطه با گوشی‌های دیگر این شرکت نیز شاهد بودیم. مثلا تعمیر گوشی‌های آیفون ۶ و ۶s کاربران را با «ارور ۵۳» مواجه کرده که موجب بریک شدن گوشی می‌شد. یا حتی تعویض نمایشگرهای آیفون ۸ و آیفون X نیز باعث بروز مشکلاتی می‌شد. اما برای حل این مشکل، گوشی‌ حتما باید به نمایندگی‌های اپل ارجاع داده شده یا توسط مراکز مورد تأیید این شرکت تعمیر شود. در غیر این صورت دائما با پیغام خطا مواجه خواهید شد.

البته اپل تنها شرکتی نیست که همچین سیاستی را در پیش گرفته است. برخی از شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند و یا تراکتور هم این سیاست را در پیش گرفته‌اند و کاربران برای تعمیر لوازم خود باید به نمایندگی‌های مجاز این محصولات رجوع کنند.

قانون حق تعمیر هنوز توسط مجلس نمایندگان آمریکا به رسمیت شناخته نشده و فعلا مورد بررسی قرار دارد. اما اپل مدت‌هاست که مخالفت خود را با آن نشان داده است. با این اوصاف این شرکت ادعا می‌کند این کار مزیتی نیز دارد. مثلا کاربر مطمعن خواهد بود گوشی در بهترین شرایط ممکن مورد تعمیر قرار گرفته و باتری جایگزین شده نیز از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

به هر حال برای افراد درون کشور وضعیت کمی سخت شده چراکه در کشور ما مرکزی وجود ندارد که مورد تأیید اپل باشد و تعویض باتری برای این دسته از کاربران هزینه‌ بالایی در پی خواهد داشت.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا موافق سیاست جدید اپل هستید؟

