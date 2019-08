بر اساس گزارش‌های مختلفی که تا حالا منتشر شده، می‌دانیم که نسل جدید آیفون همراه با دوربین سه‌گانه روانه‌ی بازار می‌شود و در همین زمینه شایعه‌ای منتشر شده که اگر صحت داشته باشد، ظاهرا مدل جدید آیپد پرو هم مجهز به دوربین چندگانه خواهد بود. به گزارش سایت ژاپنی Mac Otakara، آیپد پرو بعدی از دوربین سه‌گانه بهره می‌برد و آیپد معمولی ۱۰.۲ اینچی مجهز به دوربین دوگانه خواهد بود.

ظاهرا چندگانه شدن دوربین این تبلت‌ها به تلاش‌های اپل در راستای عملی کردن پتانسیل‌های واقعیت افزوده برمی‌گردد.

اپل مدتی قبل نسل جدید آیپد مینی و آیپد ایر را معرفی کرد و انتظار می‌رود تا انتهای سال جاری، شاهد معرفی مدل جدید آیپد و آیپد پرو هم باشیم. سایت Mac Otakara این شایعه را بر اساس گفته‌های تامین‌کنندگان قطعات محصولات اپل مطرح کرده است. اگرچه چند سال قبل اپل برای آیفون به بهره‌گیری از دوربین دوگانه روی آورد، ولی دوربین چندگانه هیچوقت به تبلت‌های اپل راه پیدا نکرده است. جدیدترین آیپد مینی مبتنی بر دوربین واحد ۱۲ مگاپیکسلی است و نسل جدید آیپد مینی، آیپد ایر و آیپد از دوربین ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برند.

ظاهرا چندگانه شدن دوربین این تبلت‌ها، به تلاش‌های اپل در راستای عملی کردن پتانسیل‌های واقعیت افزوده برمی‌گردد. مدتی قبل بلومبرگ گزارش داد که یکی از مهم‌ترین کاربردهای دوربین سه‌گانه آیفون جدید، در زمینه‌ی واقعیت افزوده خواهد بود و به احتمال زیادی اپل برای آیپد پرو هم قصد دارد همین مسیر را ادامه دهد.

