تاریخ معرفی هواوی میت ۳۰ مشخص شد

طبق گزارش یک سایت روسی و به استناد گفته‌های یکی از مقام‌های ارشد هواوی، ظاهرا هواوی میت ۳۰ و هواوی میت ۳۰ پرو در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) در اروپا معرفی می‌شوند. گفته می‌شود این گوشی‌ها از تراشه کایرین ۹۹۰ بهره می‌برند.

اگرچه در مورد این گوشی‌ها شایعات زیادی منتشر شده که بسیاری از آن‌ها چندان موثق نیستند، ولی با توجه به اینکه یکی از مقام‌های ارشد هواوی این تاریخ را اعلام کرده، می‌توانیم شک و تردید کمتری نسبت به صحت آن داشته باشیم. البته باید خاطرنشان کنیم که مدیران هواوی هم سابقه خوبی در افشای اطلاعات موثق ندارند.

از دیگر شایعات مربوط به هواوی میت ۳۰ می‌توانیم به بهره‌گیری از دو دوربین ۴۰ مگاپیکسلی در یک چینش مربع‌شکل اشاره کنیم. در ضمن می‌توانیم انتظار تعبیه نمایشگر ۹۰ هرتز-مانند نمایشگر وان‌پلاس ۷ پرو-هم داشته باشیم و ظاهرا گوگل پیکسل ۴ هم از چنین نمایشگری بهره می‌برد. علاوه بر این، گویا هواوی میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو از رابط کاربری EMUI 10 بهره می‌برند که مبتنی بر اندروید Q است.

با توجه به اینکه چند هفته دیگر نمایشگاه IFA در برلین کار خود را آغاز می‌کند، احتمالا در این نمایشگاه اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی‌ها مطرح می‌شود.

