آیفون پرو احتمالا نام نسل جدید آیفون است

همی ابتدای امر باید بگوییم که به چند دلیل مختلف، باید با شک و تردید زیادی این شایعه را در نظر بگیریم. مهم‌ترین دلیل این است که اپل برای محصولات جدید خود همواره بسیار مخفیانه عمل می‌کند. علاوه بر این منبع این شایعه یعنی CoinX در توییتر، سابقه‌ی خیلی طولانی در افشای اطلاعات موثق ندارد. اما باید بگوییم که همین افشاگر به نامگذاری آیفون XS و آیفون XR اشاره کرده و همچنین وجود آیپد ایر ۱۰.۵ اینچی را اعلام کرده است. در هر صورت این کاربر توییت مبهمی را منتشر کرده که مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

در رابطه با این موضوع، می‌توان سناریوهای مختلفی را مطرح کرد. در حال حاضر چیزی که می‌دانیم این است که در سال جاری شاهد معرفی سه آیفون جدید خواهیم بود که جانشین مستقیم آیفون‌های XS، XS مکس و XR خواهند بود. احتمال اول این است که آیفون پرو ۵.۸ اینچی و آیفون پرو ۶.۵ اینچی به‌عنوان جانشین XS و XS مکس معرفی شوند. در مورد جانشین آیفون XR هم احتمالا شاهد نامگذاری آیفون‌ ۲۰۱۹ خواهیم بود. از دیگر احتمالات هم می‌توانیم به معرفی آیفون‌های ۱۱R، آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو اشاره کنیم.

به غیر از بحث نام‌گذاری، باید بگوییم که آیفون‌های ۲۰۱۹ نسبت به نسل فعلی از به‌روزرسانی‌های جزئی بهره می‌برند. اول از همه اینکه این بار هم شاهد دو گوشی مبتنی بر نمایشگر اولد و یک گوشی مبتنی بر نمایشگر LCD خواهیم بود. به همین خاطر سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اهمیت بیشتری برای این گوشی‌ها دارد زیرا به ترتیب شاهد بهره‌گیری از نمایشگرهای اولد خمیده و ارائه‌ی حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر خواهیم بود.

مهم‌ترین تفاوت نسل جدید، چینش مربع شکل دوربین‌ها است که احتمالا تا چند سالی در این گوشی‌ها ماندگار خواهند بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در کنار دوربین واید و تله‌فوتو، اپل برای دو مدل اصلی آیفون‌ یک دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی هم تعبیه کرده است. اپل با این کار قصد دارد از لحاظ کیفیت دوربین، فاصله خود را با رقبایی مانند هواوی کمتر کند.

در هر صورت چیزی به معرفی این گوشی‌ها باقی نمانده و در روزهای آینده مطمئنا اطلاعات موثق بیشتری در مورد آن‌ها منتشر می‌شود. طبق آخرین اطلاعات منتشر شده، ظاهرا نسل جدید آیفون‌ها در تاریخ ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور) روانه‌ی بازار خواهند شد.

