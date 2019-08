اپل یک آیفون ویژه برای هکرها عرضه خواهد کرد

اپل در حال اجرای طرحی است که به متخصصان امنیتی امکان استفاده از نسخه‌ خاصی از آیفون‌ها را می‌دهد تا برای اهداف تحقیقاتی به کار گرفته شوند. بر خلاف آیفون‌هایی که در حال حاضر در اختیار کاربران عادی است، این نسخه‌ها با تنظیمات خاصی عرضه خواهند شد که امکان دسترسی بیشتر به نرم افزار را فراهم می‌کند. این طرح بخشی از برنامه پاداش اپل برای کشف باگ‌ها و نواقص امنیتی آیفون است که از سال ۲۰۱۶ آغاز شده است.

این شرکت در کنفرانس امنیت سایبری Black Hat که در روزهای پایانی هفته گذشته برگزار شد، اعلام کرد که نسخه‌ای خاص از آیفون‌ها را برای هکرها تدارک دیده است. این اولین بار است که اپل به این شکل دستگاهی ویژه برای تحقیقات امنیتی عرضه می‌کند. آیفون‌های مذکور بخشی از برنامه «دستگاه‌های تحقیقاتی امنیت iOS» هستند که نسخه‌ای ویژه از گوشی هوشمند را به محققان امنیتی برگزیده عرضه می‌کند.

محققان برای شرکت در این طرح باید سابقه ثبت شده‌ای از نقش خود در فعالیت‌های امنیتی موثر ارائه کنند. هدف از ارائه‌ نسخه‌ای متفاوت نسبت به آیفون‌های موجود در بازار این است که یابندگان نقص‌های امنیتی و باگ‌ها بتوانند راحت‌تر با دستگاه‌های اپل کار کنند.

اپل اعلام نکرده است که چه تعداد اپلیکیشن در این برنامه پشتیبانی خواهند شد، اما می‌دانیم که نرم افزار آیفون‌های ویژه هکرها با آیفون‌هایی که به صورت معمول در بازار به فروش می‌رسند متفاوت است، برای نمونه می‌توان به امکان رفع باگ‌ها و دسترسی‌های ریشه‌ای اشاره کرد. اپل به دنبال گسترش طرحی است که سه سال پیش برای رفع نواقص امنیتی سیستم عامل‌های مک، اپل واچ، اپل تی‌وی و iOS آغاز کرده بود و پروژه دستگاه‌های تحقیقاتی امنیت iOS یکی از چندین برنامه اپل برای یافتن مشکلات امنیتی محصولات این شرکت است. همچنین، کوپرتینویی‌ها پاداش نقدی که قرار بود به یابندگان رخنه‌ها اعطا شود نیز افزایش داده‌اند. کسانی که از آیفون‌های این پروژه استفاده می‌کنند، می‌توانند با کشف آسیب‌هایی که بدون نیاز به تعامل با کاربر کنترل گوشی را در اختیار می‌گیرند، انتظار پاداش یک میلیون دلاری را داشته باشند.

منبع: Business Insider

