هر آنچه باید درباره سیستم عامل هارمونی هواوی بدانید

شرکت چینی هواوی روز جمعه از سیستم عامل جدید خود با نام هارمونی رونمایی کرد تا یک گام دیگر برای مستقل‌تر شدن از شرکت‌های آمریکایی، مانند گوگل بردارد. HarmonyOS برای گجت‌های مختلف مانند لپ‌تاپ، گوشی هوشمند، ابزارهای پوشیدنی و حتی خودروها طراحی شده و امید چینی‌ها برای در امان ماندن از تحریم‌های ناشی از جنگ تجاری آمریکا و کشورشان است.

با وجود اینکه هواوی اعلام کرد همچنان به استفاده از اندروید ادامه می‌دهد، اما به تازگی یک تلویزیون هوشمند از برند آنر را با سیستم عامل هارمونی معرفی کرد. همچنین، ریچارد یو، مدیرعامل این شرکت نیز اعلام کرد که می‌توانند در عرض یک یا دو روز سیستم عامل گوشی‌های خود را از اندروید به هارمونی تغییر دهند. اما سیستم عامل هارمونی چه ویژگی‌هایی دارد و چه چیز از آن می‌دانیم؟

سیستم عامل هارمونی فقط برای گوشی‌های هوشمند توسعه داده نشده است

هواوی در جریان معرفی این سیستم عامل اعلام کرد که هارمونی فقط گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها را دربرنمی‌گیرد و برای به‌کارگیری در دستگاه‌های مختلف طراحی شده است. آقای یو در این رویداد درباره سیستم عامل هارمونی گفت:

ما به یک سیستم عامل نیاز داشتیم که همه سناریوها را پشتیبانی کند، که بتواند فراتر از دستگاه‌ها و پلتفرم‌های مختلف برود و نیاز کاربران ما به تاخیر حداقلی و امنیت بالا را تامین کند.

نمایشگرهای هوشمند؛ اولین دستگاه‌های مبتنی بر سیستم عامل هارمونی

اولین نسل از این سیستم عامل در نمایشگرهای هوشمند و تلویزیون‌ها استفاده خواهد شد. همان‌طور که اشاره کردیم، این شرکت روز شنبه از تلویزیون‌های هوشمند آنر رونمایی کرد که از سیستم عامل هارمونی استفاده می‌کنند. نمایشگرهای هوشمند در واقع تبلت‌هایی با ظاهر متفاوت هستند که برای قرار گرفتن در خانه طراحی شد‌ه‌اند، مانند اکو شو آمازون یا نمایشگر لنوو. کاربرد نمایشگرهای هوشمند مشابه اسپیکرهای هوشمند است، با این تفاوت که محتوا را از طریق نمایشگر نیز ارائه می‌کنند.

مدتی قبل، هواوی در همکاری با گوگل در حال توسعه یک نمایشگر هوشمند مجهز به دستیار صوتی گوگل اسیستنت بود که البته پس از تحریم‌های وضع شده از سوی ترامپ و منع شدن شرکت‌های آمریکایی از ارائه خدمات به هواوی، مشخص نیست سرنوشت این همکاری چه خواهد شد.

کمپانی چینی می‌گوید در سه سال آینده از سیستم عامل هارمونی در دستگاه‌های بیشتری استفاده خواهد کرد، مانند ابزارهای پوشیدنی و خودروها.

پشتیبانی از اپ‌های توسعه دهندگان در همه دستگاه‌های مبتنی بر هارمونی

هواوی می‌گوید سیستم عامل هارمونی این ظرفیت را دارد تا با نمایشگرهایی در ابعاد و با تعاملات مختلف سازگار شود. این به معنی فراهم شدن امکان توسعه اپ‌های مختلف توسط توسعه دهندگان و اجرای آن در دستگاه‌های مختلف مبتنی بر این سیستم عامل است.

عملکرد سریع سیستم عامل هارمونی

سیستم عامل چینی‌ها به ویژگی‌ «موتور تاخیر قطعی» مجهز است، به این معنی که به نرم افزار کمک می‌کند تا تشخیص دهد کدام‌یک از وظایف باید در اولویت قرار بگیرند تا در نهایت سریعترین تجربه را به کاربر ارائه کند. طبق ادعای هواوی، این ویژگی تاخیر در عملکرد سیستم عامل را تا ۲۵.۷ درصد کاهش می‌دهد.

سیستم عامل هارمونی به صورت جهانی در دسترس است

هواوی می‌گوید سیستم عامل هارمونی را اولین بار در بازار چین عرضه خواهد کرد و پس از آن، دامنه فعالیت خود را به عنوان یک پلتفرم منبع باز در سطح جهان گسترش دهد.

