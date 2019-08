سامسونگ از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی رونمایی کرد

به‌نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد بار دیگر گوشی‌های هوشمند را وارد نبرد مگاپیکسل‌ها کند. چند ماه قبل این شرکت نخستین سنسور ۶۴ مگاپیکسلی را معرفی کرد و ساعاتی قبل، نخستین سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی موسوم به ISOCELL Bright HMX هم معرفی شد که نتیجه‌ی همکاری نزدیک بین سامسونگ و شیائومی است.

از یک طرف، شرکت‌هایی مانند گوگل بارها و بارها ثابت کرده‌اند که مقدار مگاپیکسل به خودی خود نمی‌تواند ضامن کیفیت بالای عکس‌برداری باشد ولی از طرفی دیگر، مگاپیکسل‌های بیشتر به‌خصوصی زمانی که می‌توان از تکنولوژی ترکیب پیکسل‌ها استفاده کرد، منجر به افزایش کیفیت عکس می‌شود و در ضمن نباید تاثیر آن برای بازاریابی را دست کم بگیریم.

در هر صورت این سنسور مانند نمونه ۶۴ مگاپیکسلی، از پیکسل‌های ۰.۸ میکرومتری بهره می‌برد و به همین خاطر، سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی مبتنی بر اندازه ۱/۱.۳۳ اینچ است که چنین اندازه‌ای برای یک سنسور دوربین بی‌سابقه محسوب می‌شود. علاوه بر این، باید به قابلیت Smart-ISO هم اشاره کنیم که به سنسور اجازه می‌دهد با توجه به نور محیط، مقدار حساسیت را به صورت هوشمند برای عکس‌برداری تعیین کند. از دیگر امکانات آن باید به تکنولوژی ترکیب پیکسل‌ها اشاره کنیم و به همین خاطر می‌تواند عکس‌های ۲۷ مگاپیکسلی باکیفیتی را ارائه کند. همچنین این سنسور از فیلمبرداری با رزولوشن ۶K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند.

حالا که اعلام شده گوشی شیائومی نخستین گجت مجهز به این سنسور خواهد بود، ظاهرا گوشی شیائومی Mi Mix 4 از این سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد و به‌زودی اخبار بیشتری در مورد این گوشی هیجان‌انگیز منتشر خواهد شد.

