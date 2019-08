ال‌جی هفته گذشته دعوتنامه ویدیویی برای نمایشگاه IFA 2019 را ارسال کرد که انتظار می‌رود در این نمایشگاه از نسل جدید گوشی سری V رونمایی کند. حالا به‌نظر می‌رسد به غیر از رونمایی V60 ThinQ، شاهد رونمایی از ال جی G8X هم خواهیم بود.

در همین رابطه، به تازگی تصاویر رندر مربوط به گوشی ال جی G8X منتشر شده که جانشین گوشی G8 محسوب می‌شود؛ گوشی هوشمندی که چند ماه قبل در نمایشگاه MWC معرفی شد.

برخلاف گوشی G8 که دارای بریدگی نمایشگر عریضی است، ال جی G8X از بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل بهره می‌برد. از آنجایی که در این فضای محدود امکان تعبیه سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی وجود ندارد، پس برخلاف نسل قبلی شاهد تعبیه این سیستم نخواهیم بود. علاوه بر این، ال جی G8X از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد.











پنل پشتی آن هم تفاوت زیادی با نسل قبلی خود ندارد. بار دیگر شاهد پنل شیشه‌ای هستیم که دوربین دوگانه به‌صورت افقی تعبیه شده‌اند و در کنار آن‌ها فلش LED هم دیده می‌شود. علاوه بر این، در این تصاویر رندر می‌توانیم اسپیکر مکالمه را ببینیم و این در حالی است که در نسل قبلی، نمایشگر با لرزش خود به عنوان اسپیکر مکالمه انجام وظیفه می‌کرد.

ال جی G8X از نمایشگر ۶.۲ اینچی بهره می‌برد و از لحاظ ویژگی‌های سخت‌افزاری هنوز خبر موثقی منتشر نشده است. ولی انتظار داریم این گوشی مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و حداقل ۶ گیگابایت حافظه رم باشد.

