دوربین مدل ۵G گلکسی نوت ۱۰ پلاس بیشترین امتیاز DxOMark را دریافت کرد

ساعاتی قبل سایت مشهور DxOMark نتایج بررسی مربوط به دوربین مدل ۵G گلکسی نوت ۱۰ پلاس را منتشر کرد و حالا دوربین این گوشی، در صدر جدول قرار گرفته است. از آنجایی که تنها تفاوت بین مدل ۵G و مدل LTE وجود مودم ۵G است، پس این امتیاز برای گلکسی نوت ۱۰ پلاس هم صدق می‌کند.

اول از همه به دوربین اصلی می‌پردازیم که روی هم رفته موفق به اخد امتیاز ۱۱۳ شده است که ۱ امتیاز بیشتر از دوربین هواوی P30 پرو محسوب می‌شود. امتیاز مربوط به عملکرد این دوربین در حوزه عکاسی، ۱۱۸ است که در مقایسه با دوربین گوشی هواوی فقط یک نمره کمتر دارد. اگرچه دوربین‌های اصلی تقریبا مشابه دوربین‌های مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ هستند، ولی بخشی از این افزایش امتیاز به بهبود الگوریتم‌های پردازش تصویر برمی‌گردد.

طبق بررسی انجام شده، دوربین گلکسی نوت ۱۰ پلاس، در شرایط نوری مختلف عکس‌های مبتنی بر گستره دینامیکی وسیعی را ثبت می‌کنند. در این گزارش آمده که دوربین مذکور در زمینه‌ی فوکوس عملکرد دقیق و سریعی دارد و از کیفیت بالای فلش آن هم تمجید شده است.

دوربین تله‌فوتو حالا با داشتن دیافراگم F/2.1 نور بیشتری روانه‌ی سنسور می‌کند (این دوربین در مدل ۵G اس ۱۰ از دیافراگم F/2.4 بهره می‌برد). دوربین این گوشی حتی در محیط کم‌نور هم جزییات زیادی را ثبت می‌کند. علاوه بر این باید به بهبود کیفیت حالت بوکه و رندر پوست در تصاویر پرتره هم اشاره کنیم. اما در نهایت در مقایسه با رقبای قدرتمند، ارائه زوم ۲ برابری دیگر به چشم نمی‌آید.

امتیاز این دوربین در حوزه ویدیو ۱۰۱ است که بی‌سابقه محسوب می‌شود. ویدیوهای ۴K ضبط شده با گلکسی نوت ۱۰ پلاساز جزییات زیاد، گستره دینامیکی وسیع و رنگ‌های زنده بهره می‌برند. فوکوس خودکار و رهگیری اشیاء هم عملکرد خیلی خوبی دارند و در این گزارش به موثر بودن قابلیت لرزشگیر هم اشاره شده است.

دوربین سلفی هم در کل امتیاز ۹۹ را کسب کرده که با این کار، دیگر دوربین سلفی ایسوس ذن‌فون ۶ دیگر در مقام اول قرار ندارد. در این بررسی، دوربین سلفی گلکسی نوت ۱۰ پلاس در بخش تصویر و ویدیو به ترتیب نمره‌های ۱۰۳ و ۹۳ کسب کرده که این امتیاز برای ذن‌فون ۶ به ترتیب ۱۰۱ و ۹۳ بود.

در این بررسی، دوربین سلفی گلکسی نوت ۱۰ پلاس در شرایط نوری مختلف مورد بررسی قرار گرفته در تمام این شرایط، موفق به ثبت سلفی‌های باکیفیت شده است. از مهم‌ترین نقاط قوت آن می‌توانیم به کیفیت بالای فوکوس خودکار اشاره کنیم ولی ظاهرا حالت بوکه دوربین سلفی در برابر رقبا حرف زیادی برای گفتن ندارد.

لازم به ذکر است که گلکسی نوت ۱۰ هم از دوربین سلفی و اصلی مشابه مدل پلاس بهره می‌برد و تفاوت آن‌ها در زمینه‌ی دوربین ToF در پنل پشتی است که البته این دوربین در بررسی‌های DxOMark نقش بسزایی ندارد.

