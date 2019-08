سامسونگ ساعاتی قبل از گوشی گلکسی A10s رونمایی کرد که مانند دیگر گوشی‌های سری A، یک میان‌رده محسوب می‌شود. در پنل جلویی، شاهد نمایشگر ۶.۲ اینچی TFT با رزولوشن ۷۲۰ در ۱۵۲۰ هستیم. در بخش فوقانی این نمایشگر یک بریدگی قطره‌ای شکل قرار دارد که یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی را در خود جای داده است.

در داخل بدنه، گلکسی A10s از تراشه هشت هسته‌ای بهره می‌برد و در کنار آن ۲ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی تعبیه شده است. البته مانند بسیاری از گوشی‌های سامسونگ، به‌لطف پشتیبانی از کارت حافظه microSD می‌توانید ظرفیت حافظه آن را افزایش دهید. در پنل پشتی هم یک دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و یک دوربین تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است.











در پنل پشتی همچنین یک حسگر اثر انگشت قرار دارد و البته کاربران می‌توانند از قابلیت تشخیص چهره هم استفاده کنند. گلکسی A10s مبتنی بر اندروید پای است و از دو سیم‌کارت پشتیبانی می‌کند. از دیگر ویژگی‌های قابل توجه آن می‌توانیم به باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی اشاره کنیم.

در کمال تعجب، سامسونگ هنوز اطلاعاتی در مورد قیمت و تاریخ عرضه این گوشی منتشر نکرده که در مورد گوشی‌های میان‌رده، قیمت گجت معمولا اهمیت زیادی دارد. در هر صورت در این رابطه باید کمی منتظر بمانیم تا سامسونگ این موارد را اطلاع‌رسانی کند.

منبع: Slash Gear

