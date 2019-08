از مدت‌ها قبل، انتشار خبرهای مربوط به ساخت تلویزیون از جانب شرکت وان پلاس آغاز شد. حالا بر اساس گفته‌های یک منبع سرشناس، تلویزیون وان پلاس در اواخر ماه سپتامبر (اوایل مهر) معرفی می‌شود و در ضمن باید انتظار معرفی مدل‌های اولد هم داشته باشیم.

ظاهرا وان‌پلاس قصد دارد تلویزیون‌های مبتنی بر پنل اولد هم معرفی کند.

طبق این گزارش، بین روزهای ۲۵ تا ۳۰ سپتامبر این معرفی انجام می‌شود که به احتمال زیاد، این مراسم در روز ۲۶ سپتامبر برگزار خواهد شد. در همین رابطه، نکته قابل توجه این است که ظاهرا وان پلاس قصد دارد تلویزیون‌های مبتنی بر پنل اولد هم معرفی کند. در چند سال گذشته، روزبه‌روز به محبوبیت فناوری اولد افزوده شده و شرکت‌هایی مانند سونی، سامسونگ و ال‌جی تلویزیون‌های اولد باکیفیت ولی گران‌قیمتی را عرضه می‌کنند. پیش از این گفته می‌شد که وان پلاس تنها تلویزیون‌های LCD روانه‌ی بازار می‌کند و اگرچه تامین‌کننده اصلی این مدل‌ها سازنده پنل‌های اولد نیست، ولی منابع مذکور خاطرنشان کرده‌اند که باید انتظار معرفی مدل‌های اولد را داشته باشیم.

طبق اطلاعاتی که هفته گذشته منتشر شده، به‌نظر می‌رسد وان پلاس قصد دارد تلویزیون‌های بین ۴۳ تا ۷۵ اینچی مبتنی بر اندروید را روانه‌ی بازار کند. البته گفته می‌شود این تلویزیون‌ها از نسخه استاندارد اندروید تی‌وی بهره نمی‌برند بلکه ظاهرا وان‌پلاس یک سیستم‌عامل شخصی‌سازی شده مبتنی بر این سیستم‌عامل را توسعه داده است.

