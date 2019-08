زمانی که تکنولوژی باتری گرافینی معرفی شد که نسبت به باتری لیتیوم-یونی می‌تواند دوام بسیار بیشتری داشته باشد، این موضوع مورد استقبال زیادی قرار گرفت. در این میان، به دلیل هزینه‌های بسیار بالای تولید چنین محصولی و البته دیگر چالش‌ها، هنوز این نوع باتری‌ها در گوشی‌های هوشمند تعبیه نشده‌اند.

حالا به گفته Evan Blass که یکی از مشهورترین افشاگران حوزه تکنولوژی است، ظاهرا سامسونگ در این زمینه به موفقیت‌های مهمی دست پیدا کرده و در سال آینده یا ۲۰۲۱، شاهد معرفی نخستین گوشی مبتنی بر باتری گرافینی خواهیم بود.

گرافین به‌عنوان یک ماده، بسیار رسانا و انعطاف‌پذیر است و از زمان تولید آن در سال ۲۰۰۴، به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای جایگزینی باتری‌های لیتیوم-یونی مطرح شده است. باتری‌های مبتنی بر این ماده، می‌توانند ۴۵ درصد ظرفیت بیشتر و تا ۵ برابر سرعت شارژ بیشتری داشته باشند و در ضمن در رابطه با گرما هم از دوام بسیار بهتری بهره می‌برند.

اگرچه شرکت‌هایی مانند سامسونگ در این زمینه به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند، ولی یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن، هزینه‌ی بالای تولید باتری‌های گرافینی است. طبق اعلام Evan Blass، سامسونگ باید با افزایش تولید بتواند هزینه‌های مربوط به فرایند ساخت آن را کاهش دهد. در هر صورت به‌نظر می‌رسد اگر شرکتی بتواند برای اولین بار گوشی مبتنی بر این تکنولوژی را روانه‌ی بازار کند، این شرکت سامسونگ خواهد بود.

منبع: GSM Arena

The post سامسونگ تا دو سال دیگر گوشی مجهز به باتری گرافینی عرضه می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala