تیز جدیدی از گوشی تاشو V60 ThinQ ال جی منتشر شد

شرکت ال جی در جدیدترین پست اینستاگرامی خود، تیزر جدیدی از گوشی تاشو LG V60 ThinQ منتشر کرد که قرار است در رویداد IFA 2019 از آن رونمایی کند.

با ورود سامسونگ و هواوی به عرصه گوشی‌های هوشمند تاشو، ال جی نیز شانس خود را به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز فناوری در ساخت گوشی‌های تاشو امتحان کرد و قرار است در کمتر از ۱ ماه دیگر، از دومین گوشی تاشو هوشمند خود تحت عنوان LG V60 ThinQ رونمایی کند.

مسلما گوشی‌های تاشو سامسونگ و هواوی را به خاطر دارید. گوشی‌هایی که به خاطر مشکلات بوجود آمده در نمایشگر یکپارچه‌شان، تاکنون به بازار عرضه نشده‌اند و شرکت‌های سازنده در فکر حل مشکلات پیش آمده هستند. اما ال جی برای پیشگیری از مشکلات این‌چنینی، گوشی تاشوی خود را با سبکی متفاوت طراحی کرده است. به این صورت که دیگر شاهد نمایشگر یکپارچه نیستیم. به عبارتی، گویی دو گوشی که از طریق یک لولا به یکدیگر متصل شده‌اند را در اختیار دارید که اگرچه از زیبایی کمتری به نسبت گلکسی فولد و میت ایکس برخوردار است، اما احتمال بروز مشکلات احتمالی در آن نیز بسیار کمتر است!

بیشتر بخوانید: تصاویر رندر گوشی ال‌جی G8X منتشر شد

اما در تیزر جدیدی که ال جی منتشر کرد، شاهد یک گوشی تاشو هستیم که برخلاف گوشی V50 ThinQ، از یک نمایشگر ثانویه بهبود یافته و ظاهرا هم اندازه با نمایشگر اصلی برخوردار است. (V50 ThinQ از نمایشگر اصلی ۶.۴ اینچی و نمایشگر ثانویه ۶.۲ اینچی برخوردار بود).

هنگامی که ال جی از گوشی V50 ThinQ رونمایی کرد، ویژگی‌های جذاب آن از قبیل سخت‌افزار قدرتمند و پشتیبانی از فناوری ۵G باعث شد کاربران با یک محصول کاملا حرفه‌ای و مجهز مواجه شوند. اما سخت‌افزار و ۵G همه چیز جذاب در رابطه با V50 ThinQ نبود. درواقع قسمت هیجان‌انگیز این گوشی به یکی از لوازم جانبی‌های آن مربوط می‌شد که یک نمایشگر ۶.۲ اینچی مجزا بود.

در حقیقت بجای طراحی یک گوشی تاشو گران قیمت و (فعلا) دردسر ساز، ال جی ترجیح داد اضافه کردن نمایشگر ثانویه را یه یک انتخاب تبدیل کند. بدین ترتیب هر زمان که کاربر به آن نیاز پیدا می‌کرد می‌توانست نمایشگر ثانویه را به گوشی اصلی متصل کرده و با آن کار کند.

درحالیکه ال جی یک نمایشگر تاشو را در دست ساخت دارد و تلویزیون رول شدنی این شرکت نیز سال قبل رونمایی شد، اما آن‌ها همچنان قابلیت تاشو در گوشی‌های هوشمند را یک فناوری تأیید نشده و به عبارتی نامطمعن تلقی می‌کنند و باور دارند ساخت یک گوشی هوشمند تاشو بسیار گران قیمت خواهد بود و در واقع با دادن حق انتخاب برای اضافه کردن یک نمایشگر ثانویه، نه تنها کاربر هزینه کمتری صرف خرید گوشی می‌کند، بلکه از مشکلات رایج این گوشی‌ها (بزرگی، سنگینی، قیمت بالا و …) نیز در امان خواهد بود.

لازم به ذکر است که ال جی در گزارش مالی خود اعلام کرده بود فروش گوشی‌های تاشو V50 ThinQ مطابق انتظار پیش نرفت. بنابراین می‌توان گفت V60 ThinQ تفاوت‌های اساسی و جذاب‌تری را نسبت به نسل قبل خود خواهد داشت تا بتواند نظر مثبت کاربران بیشتری را به خود جذب کند.

نظر شما در رابطه با گوشی‌های تاشو ال جی چیست؟ آیا این شرکت می‌تواند با V60 ThinQ، به مصاف رقبای قدرتمندی چون هواوی میت ایکس و گلکسی فولد برود؟

منبع:phonearena

The post تیز جدیدی از گوشی تاشو V60 ThinQ ال جی منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala