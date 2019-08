هفته گذشته سامسونگ از گوشی‌های خانواده گلکسی نوت ۱۰ در سه مدل نوت ۱۰، نوت ۱۰ پلاس و نوت ۱۰ پلاس ۵G رونمایی کرد. اما نکته جالب در مورد این سه گوشی، وجود یک حفره عجیب و ناشناخته در بالای آن‌هاست که البته مشخص شده چرا سامسونگ این حفره را در این گوشی‌ها تعبیه کرده است.

برخی از کاربران گمان می‌کردند این حفره در اصل همان نشان‌گر LED هست که اکثر گوشی‌ها به آن مجهز هستند. از آن جایی که در بخش جلویی گلکسی نوت ۱۰ هیچ حاشیه‌ای برای تعبیه چنین چراغی وجود نداشت و تنها میزبان یک دوربین سلفی بود، منطقی به نظر می‌رسید چراغ LED در چنین نقطه‌ای تعبیه شود. برخی دیگر نیز تصور کردند این حفره همان فرستنده مادون قرمز (IR Blaster) است که معمولا برای کنترل لوازم خانگی بکار می‌رود.

حقیقت اما چیز دیگری است! طبق گزارش وب‌سایت SamMobile، این حفره در واقع محل تعبیه اسپیکر ثانویه گلکسی نوت ۱۰ است که صدای استریوی تولید شده را با قدرت و کیفیت بسیار بیشتری بیرون می‌دهد. سامسونگ برای ارتقا و بهبود کیفیت صدای خروجی گلکسی نوت ۱۰ به وجود یک اسپیکر اضافی نیاز مبرمی داشت. چراکه بلندگوی دیگر گوشی بسیار کوچک بوده و در حاشیه آن تعبیه شده که به تنهایی نمی‌توانست آنچنان که باید صدای با کیفیتی را تولید کند.

منبع: mspoweruser

