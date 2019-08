اگر اخبار تکنولوژی را دنبال کرده باشید، احتمالا تا به حال نام دیپ فیک به گوش‌تان خورده است. ویدیوهای دیپ فیک شامل ویدیوهایی هستند که چهره افراد در یک ویدیو، با یک فرد دیگر جایگزین می‌شود. حالا امروز یک ویدوی دیپ فیک جدید آمده که قطعا شما را متعجب خواهد کرد!

این ویدیو توسط سازنده تکنولوژی Deep Fake که با نام Ctrl Shift Face شناخته می‌شود، ساخته شده است. در این ویدیو شاهد یکی از مصاحبه‌های Bill Hader هستیم که در برنامه David Letterman در سال ۲۰۰۸ حاضر شده بود. در این برنامه Bill Hader ادای دو بازیگر مشهور، تام کروز و ست روگان، را در می‌آورد و حالا با تکنولوژی دیپ فیک، می‌توانیم چهره تام کروز و ست روگان را در هنگام در آوردن اداها ببینیم!

در این مصاحبه Hader درمورد فیلم Tropic Thunder صحبت می‌کند و در این میان، نقل قول‌هایی از تام کروز و ست روگان تعریف می‌کند. تغییر چهره او به تام کروز و ست روگان آنقدر روان و طبیعی انجام می‌شود که گویا خود این بازیگرها هستند که دارند حرف می‌زنند.

اگرچه دیدن این ویدیو کاملا سرگرم کننده است اما در عین حال بسیار ترسناک نیز هست. تکنولوژی که برای ساخت این ویدیوهای دیپ فیک استفاده می‌شود، مدام در حال پیشرفت است و بعید نیست در آینده نزدیک، شاهد آسیب‌های ایجاد شده توسط دیپ فیک باشیم. روزگاری می‌شد به ویدیوها برای صحت یک موضوع استناد کرد اما حالا دیگر چنین چیزی فراهم نیست و در آینده نزدیک، هر کسی می‌تواند یک ویدیو دیپ فیک درست کند و از آن، سو استفاده کند. شما درباره این ویدیو و به طور کل تکنولوژی دیپ فیک چه فکر می‌کنید؟ آیا شما هم فکر می‌کنید آینده این تکنولوژی، ترسناک‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم؟

منبع: Mashable

