هرچه به میانه‌های ماه سپتامبر و معرفی آیفون‌های جدید نزدیک‌تر می‌شویم، اطلاعات بیشتری از این گوشی‌ها لو می‌رود. حالا به تازگی در جدیدترین شایعات، نام این آیفون‌ها لو رفته که احتمالا آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس نام خواهند گرفت.

پیش از این از منابع خبری دیگر هم شنیده بودیم که قرار است اپل از پسوند پرو برای آیفون‌های بعدی استفاده کند. امروز هم یک شرکت سازنده قاب‌های محافظ به نام ESR نیز این موضوع را تایید کرده است که سه آیفون بعدی، آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس نام دارند.

تصویر زیر که به نوعی اسناد ESR به حساب می‌آید، اولین بار توسط وب‌سایت iPhonesoft.fr پیدا شد. در تصویر زیر شاهد محصولات جدید ESR برای آیفون‌های امسال هستیم که شامل قاب‌های چرمی و محافظ نمایشگر می‌شود. نام آیفونی که این‌ها برای آن ساخته شده نیز آیفون ۱۱ ثبت شده است.

به نقل از این لیست، آیفون ۱۱ همان محصولی است که قرار است جایگزین آیفون XR شود. این گوشی قرار است همچنان همان نمایشگر ۶.۱ اینچی LCD را به همراه داشته باشد و در بخش پشتی آن، شاهد دو دوربین خواهیم بود.

آیفون ۱۱ پرو نام محصولی است که جایگزین آیفون XS می‌شود. انتظار داریم در بخش پشتی این گوشی نیز باکسی مربعی شکل برای ماژول دوربین‌ها قرار گرفته باشد و شاهد سه دوربین در این بخش باشیم. همچنین در نهایت آیفون ۱۱ پرو مکس هم جایگزین آیفون XS مکس خواهد شد که همان نمایشگر ۶.۵ اینچی OLED را دارد و این گوشی هم دارای سه دوربین در بخش پشتی خواهد بود.

سازندگان لوازم جانبی، باید روی موثق‌ترین اطلاعاتی که پیش از معرفی آیفون جدید به دستشان می‌رسد، سرمایه گذاری کنند تا بتوانند محصولات خود را همزمان با آیفون‌های جدید عرضه کنند. تا به حال محصولاتی که این شرکت‌ها بر اساس شاسی‌های لو رفته از نقشه‌های شماتیک آیفون جدید ساخته‌اند را دیده‌ایم و حالا به نظر می‌رسد این شرکت‌ها نسبت به نام آیفون ۱۱ پرو هم اطمینان دارند که از همین حالا از آن استفاده می‌کنند. اما خب فراموش نکنید این اطمینان صد درصدی نیست و ممکن است در روز معرفی آیفون‌ها، سورپرایز شویم اما فعلا می‌توانیم آن‌ها را با این نام‌ها بشناسیم.

یک سالی که می‌توانیم مثال بیاوریم که شرکت‌های سازنده قاب‌های محافظ در زمینه نام آیفون اشتباه کردند، سالی بود که آیفون X به بازار عرضه شد. در آن زمان نیز شاهد انواع و اقسام قاب‌های محافظ برای آیفون X بودیم که روی بسته بندی آن‌ها، نام آیفون ۸ دیده می‌شد اما در نهایت آیفون پرچمدار آن سال، با نام آیفون X معرفی شد. اما بعید است امسال هم شاهد چنین تغییر بزرگی در نامگذاری آیفون باشیم.

در هر صورت، انتظار می‌رود که در میانه‌های ماه سپتامبر، شاهد مراسم معرفی آیفون ۲۰۱۹ باشیم. تا به حال تنها حدسی که درباره زمان برگزاری مراسم زده شده، تاریخ ۱۰ سپتامبر است. زمان عرضه نیز پیش‌بینی می‌شود ده روز بعد از آن باشد. شما درباره آیفون‌های امسال چه فکر می‌کنید؟

