طبق جدیدترین شایعات منتشر شده از چین، ظاهرا هواوی میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو از شارژ بی‌سیم ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کنند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، پس این گوشی‌ها در زمینه‌ی سرعت شارژ بی‌سیم رکورد قبلی را می‌شکنند. برای یادآوری باید بگوییم که در حال حاضر، گوشی شیائومی Mi 9 از شارژ بی‌سیم ۲۰ واتی بهره می‌برد. البته باید خاطرنشان کنیم که این قابلیت فعلا در حد شایعه است و به همین خاطر باید با شک و تردید زیادی آن را در نظر بگیریم.

اگرچه با توجه به سابقه هواوی، ارائه‌ی این مشخصه اصلا عجیب به نظر نمی‌رسد. هواوی میت ۲۰ پرو که سال گذشته معرفی شد، از شارژ سیمی ۴۰ واتی پشتیبانی می‌کند. سامسونگ بالاخره بعد از مدت‌ها که از رقبا عقب افتاده بود، با عرضه گلکسی نوت ۱۰ پلاس موفق شده شارژ ۴۵ واتی را برای این گوشی به ارمغان بیاورد که البته کاربران برای بهره‌گیری از آن باید یک شارژر ۵۰ دلاری خریداری کنند؛ این در حالی است که کاربران میت ۲۰ پرو و P30 پرو برای شارژ ۴۰ واتی نیازی به خرید شارژ جداگانه ندارند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گوشی‌های هواوی میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) همراه با تراشه کایرین ۹۹۰ معرفی می‌شوند. همچنین گفته می‌شود هواوی میت ۳۰ پرو از دو سنسور ۴۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد که به همراه یک سنسور دیگر در یک ماژول دایره‌ای شکل تعبیه شده‌اند. از دیگر ویژگی‌های احتمالی مدل پرو می‌توانیم به نمایشگر اولد ۶.۷۱ اینچی ۹۰ هرتز، شارژ سریع ۵۵ واتی و بریدگی نمایشگر عریض اشاره کنیم.

