عرضه گوشی تاشو هواوی میت ایکس بار دیگر به تاخیر افتاد

در ابتدا قرار بود گوشی تاشو هواوی میت ایکس در ماه ژوئن روانه‌ی بازار شود که مدتی قبل عرضه آن به ماه سپتامبر موکول شد. اما حالا به‌نظر می‌رسد در این ماه هم شاهد عرضه این گوشی تاشو نخواهیم بود.

سخنگوی هواوی به رسانه‌های گفته که عرضه این گوشی در ماه سپتامبر «بعید» به نظر می‌رسد. البته این شرکت خاطرنشان کرده که قبل از اتمام سال جاری، این گجت در بازارها عرضه خواهد شد. این شرکت چینی می‌خواهد گوشی تاشو خود را در زمان مناسب برای سال نو چینی‌ها در اوایل سال ۲۰۲۰ عرضه کند.

نسل جدید هواوی میت ایکس به غیر از نمایشگر اصلی، از یک نمایشگر شیشه‌ای هم بهره می‌برد.

همچنین طبق گزارش جدیدی که به تازگی منتشر شده، گویا نسل جدید هواوی میت ایکس به غیر از نمایشگر اصلی، از یک نمایشگر شیشه‌ای هم بهره می‌برد. با توجه به اینکه نمایشگرهای اولد انطعاف‌پذیر مبتنی بر پلاستیک هستند، پس چنین نمایشگری به احتمال زیاد از نوع تاشو نخواهد بود.

با توجه به خبر تاخیر عرضه هواوی میت ایکس، به‌نظر می‌رسد سامسونگ در نهایت می‌تواند گوشی تاشو خود را زودتر از شرکت هواوی عرضه کند. گلکسی فولد هم به دلیل داشتن مشکلات متعدد، چند ماهی عرضه آن به تعویق افتاد و حالا این شرکت کره‌ای قصد دارد گوشی مذکور را در ماه سپتامبر عرضه کند.

منبع: Android Authority

