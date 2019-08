هواوی تحقیقات مربوط به اینترنت ۶G را آغاز کرد

درحالیکه هنوز اینترنت ۵G به صورت گسترده در اختیار کاربران قرار نگرفته و به اصطلاح فناوری نوپایی است، اما هواوی به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده گوشی‌های هوشمند چینی، تحقیقات خود را برای دست‌یابی به این فناوری عظیم، در کانادا و در مرکز تحقیقات و توسعه خود واقع در شهر اتاوا آغاز کرده است.

طبق گزارشات بدست آمده، هواوی قرار است به کمک ۱۳ دانشگاه و موسسات تحقیقاتی مختلف، روی اینترنت ۶G و کاربردهای احتمالی آن در آینده تحقیق کند. طبق پیش‌بینی احتمالی این شرکت، بعید به نظر می‌رسد تا قبل از سال ۲۰۳۰، شاهد همه‌گیر شدن اینترنت ۶G در بین کاربران باشیم.

ماه گذشته نیز خبری منتشر شده بود مبنی براینکه ۲۵۰ محقق در کشور فنلاند، اولین اجلاس جهانی خود را در رابطه با استاندارهای شبکه ۶G برگزار کردند تا در رابطه با محدوده عملکرد آن گفت‌و‌گو کنند. البته نتایج خاصی از آن اجلاس حاصل نشد، اما همه این موارد نشان از اهمیت بالای ۶G و جایگاه آن در فناوری آینده دارد.

البته هواوی تنها شرکتی نیست که تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده. اوایل سال جاری بود که شنیدیم سامسونگ، تیم تحقیقات مخابراتی خود را گسترش داده تا در مرکز تحقیقات پیشرفته خود واقع در سئول کره جنوبی، روی نسل ششم اینترنت کار کند. بنابراین اصلا جای تعجب نیست که ببینیم یکی از اصلی‌ترین رقبای این شرکت یعنی هواوی نیز رسما کار خود را در این زمینه شروع کرده است.

ماه ژوئن امسال نیز شرکت‌هایی نظیر نوکیا، اریکسون و SK تلکام، در راستای توسعه اینترنت ۶G وارد یک همکاری استراتژیک شدند. بنابراین انتظار می‌رود در سال‌های نه چندان دور، شاهد رقابت بسیار جذابی بین این شرکت‌های بزرگ در راستای رسیدن به اینترنت نسل شش باشیم.

با این اوصاف همه این اقدامات و تحقیقات صورت گرفته در حد یک فرضیه باقی می‌ماند چرا که در حال حاضر هیچ زیرساخت و یا استاندارد مشخصی برای بهره‌مندی از اینترنت ۶G وجود ندارد.

