اپل به اتفاقات اخیر پیرامون تعویض باتری آیفون X واکنش نشان داد

هفته گذشته خبری منتشر شده بود مبنی براینکه اپل اجازه تعویض باتری گوشی‌های سری آیفون X را به کاربران نمی‌دهد، مگر اینکه کاربر گوشی خود را به یکی از مراکز مورد تایید این شرکت برده و در آنجا اقدام به نصب یک باتری جدید کند. فرقی نمی‌کند باتری اصل یا غیر اصل باشد، هر باتری که روی آیفون سری X خود نصب کنید، دائما با یک پیغام از سوی گوشی خود مواجه خواهید شد مبنی براینکه باتری اصلی اپل تشخیص داده نشد.

دلیل این امر هم به دلیل وجود تراشه‌ای در باتری‌های اپل است که علاوه بر نمایش اطلاعاتی در رابطه با دمای باتری، اعتبار آن را نیز تأیید می‌کند. بنابراین اگر iOS وجود آن تراشه را تشخیص ندهد، اگرچه می‌توانید از گوشی با باتری جدید استفاده کنید، اما از وضعیت باتری خود هیچ اطلاعی نخواهید داشت!

برخی از کاربران اما گمان می‌کردند این پیغام ممکن است در حین کار با گوشی برایشان مزاحمت ایجاد کند تا آن‌ها را مجبور کند گوشی را به یک مرکز مورد تأیید مرجوع کرده و در آن‌جا اقدام به نصب باتری جدید کنند. اما اپل طی بیانیه‌ای، به بحث‌های بوجود آمده پیرامون سیاست خود پاسخ داد که متن کامل آن به شرح زیر است.

امنیت کاربران برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ بنابراین می‌خواهیم مطمئن شویم که جایگذاری باتری به درستی انجام شده باشد. در حال حاضر ۱۸۰۰ فروشگاه مورد تأیید اپل سراسر آمریکا وجود دارد تا کاربران برای تعمیر آیفون خود، به مراکز معتبرتر دسترسی راحت‌تری داشته باشند. سال گذشته ویژگی جدیدی را معرفی کردیم که اگر باتری جدید در مراکز مورد تأیید ما و توسط یک متخصص نصب نشده است، به کاربران هشدار دهد. این اقدامات تنها در جهت کمک به کاربران ما صورت گرفته تا یک باتری آسیب‌دیده، بی‌کیفیت و یا دست دوم خریداری نکنند تا از مشکلات بعدی نیز جلوگیری شود. هرچند این پیغام امنیتی به هیچ عنوان کار کردن با گوشی را مختل نمی‌کند و کاربر می‌تواند از گوشی خود استفاده کند.

با توجه به بیانیه‌ی اپل، می‌توانید همانند گذشته از گوشی خود استفاده کند، فقط این پیغام همیشه در تنظیمات مربوطه وجود خواهد داشت و در ضمن از سلامت باتری نیز اطلاعی نخواهید داشت.

