نام iPhone در پشت سه مدل آیفون ۱۱ ثبت نخواهد شد

دیگر می‌توانیم بگوییم که کمتر از یک ماه با معرفی سه آیفون جدید اپل فاصله داریم و تا آن زمان، باید مدام منتظر اخبار این چنینی از این گوشی‌ها باشیم. حالا خبری از یک کارگر کارخانه Foxconn چین منتشر شده که اطلاعات جدیدی از آیفون ۱۱ به ما می‌دهد. حتما می‌دانید که سال‌ها است که کارخانه Foxconn وظیفه سرهم کردن قطعات آیفون را دارد و از همین رو، اگر خبری از این کارخانه درز کند، می‌توان به آن اطمینان کرد.

در حال حاضر بسیاری از اطلاعات آیفون ۱۱ منتشر شده و حتی روز گذشته نحوه نامگذاری سه آیفون جدید اپل را هم فهمیدیم. حالا اطلاعات جدیدی از این گوشی‌ها منتشر شده که بدون هیچ مقدمه دیگری، سراغ آن‌ها می‌رویم.

با طراحی این گوشی‌ها شروع کنیم. کارگر کارخانه Foxconn می‌گوید حداقل یکی از مدل‌های آیفون ۱۱ قرار است در رنگ سبز تیره عرضه شود. این خبر را پیش‌تر هم در شایعات داشتیم و گفته شد نسل جدید آیفون XR که احتمالا آیفون ۱۱ نام می‌گیرد، دارای مدلی با این رنگ سبز تیره خواهد بود. همچنین یک مدل از این گوشی نیز قرار است با رنگ ارغوانی ساخته و معرفی شود.

دیگر خبری که از فاکسکان منتشر شده، شیشه بخش پشتی این گوشی‌ها نیز شنیده شده که پوششی مات خواهد داشت. پیش از این تحلیلگر مسائل اپل یعنی Ming-Chi Kuo هم اعلام کرده بود که هر سه آیفون ۲۰۱۹ قرار است با شیشه مات در بخش پشتی، عرضه شوند.

اما نکته هیجان انگیز گزارشی که از طرف کارگر فاکسکان منتشر شده، این است که قرار است برند iPhone از پشت هر سه مدل آیفون ۱۱ حذف شود! این چیزی نیست که پیش از این شنیده باشیم. این موضوع پیش از هرچیزی نشان می‌دهد که اپل از برندی که به وسیله آیفون‌ها ساخته، آنقدر اطمینان دارد که دیگر می‌داند همه گوشی‌های جدید این شرکت را با نام آیفون می‌شناسند و نیازی نیست که iPhone پشت این گوشی‌ها نوشته شود. این موضوع سبب می‌شود بخش پشتی گوشی نیز خلوت‌تر باشد و به زیبایی بصری آن می‌افزاید.

در بخش جلویی نیز گفته شده که هر سه مدل آیفون ۱۱ قرار است ظاهری مشابه آیفون‌های کنونی داشته باشند و این یعنی بریدگی نمایشگر همچنان در این نسل از آیفون حاضر خواهد بود. اما گفته شده پنل نمایشگرهای سه آیفون ۲۰۱۹ به دلیل حذف ۳D Touch، نازک‌تر خواهند بود.

کارگر کارخانه فاکسکان ادعا می‌کند که گوشی جایگزین آیفون XS مکس یا همان آیفون ۱۱ پرو مکس، قرار است باتری ۳۹۶۹ میلی‌آمپری داشته باشد. این اولین بار است که چنین خبری در رابطه با باتری این گوشی می‌شنویم و درواقع خبری بسیار خوشحال کننده برای کاربران این گوشی خواهد بود. دیگر خبرهای منتشر شده از طرف وی نیز شامل حضور سه دوربین در دو مدل آیفون ۱۱ پرو، وجود کانکتور لایتنینگ و حذف ویژگی ۳D Touch از نمایشگر این گوشی‌ها شده است.

در پایان، گفته شده که هر سه آیفون قرار است همچنان در سه نسخه با حافظه ۶۴، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت عرضه شوند که شبیه به مدل‌های آیفون XS است. هنوز مشخص نیست که این سه حافظه شامل گوشی جایگزین آیفون XR هم می‌شود یا خیر زیرا آیفون XR با حافظه‌های ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی عرضه شد.

در نهایت، هنوز این خبرها را نمی‌توانیم با اطمینان کامل قبول کنیم اما دیدن چنین چیزهایی از آیفون‌های بعدی اصلی بعید نیست. خوشبختانه زمان زیادی تا معرفی سه گوشی آیفون ۱۱ باقی نمانده و کمتر از یک ماه دیگر باید شاهد مراسم معرفی آن‌ها باشیم. شما درباره این گوشی‌ها چه فکر می‌کنید؟

