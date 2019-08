سامسونگ با بازطراحی و تحول نسل جدید گوشی‌های گلکسی A موفق شده در سرتاسر جهان توجهات زیادی را به سمت این گوشی‌ها جلب کنند. گجت‌های موردنظر علاوه بر اینکه مقرون به صرفه هستند، بلکه از نمایشگرهای عالی، عمر باتری بالا، طراحی جذاب و دوربین‌های مناسبی بهره می‌برند. حالا با توجه به این سندی که به تازگی منتشر شده، ظاهرا نسل جدید گوشی‌های گلکسی A مربوط به سال ۲۰۲۰، حداقل از دوربین سه‌گانه و در مواردی از دوربین چهارگانه بهره می‌برند.

در این سند، جزییات دوربین‌های چندگانه تمام مدل‌های گلکسی A در سال ۲۰۲۰ ذکر شده است. بر اساس آن، در این سال شاهد ۸ گوشی گلکسی A و ۷ نوع دوربین اصلی مختلف خواهیم بود که این دوربین‌ها از ۱۳ مگاپیکسلی آغاز می‌شوند و به رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسلی ختم خواهند شد.

گوشی‌های پایین‌رده گلکسی A21، گلکسی A31 و گلکسی A41 تنها مدل‌هایی هستند که از دوربین تله‌فوتو بهره‌ای نمی‌برند و صرفا مجهز به دوربین‌های اصلی، اولترا واید و تشخیص عمق هستند. در همین حین، دوربین‌های رده‌بالا این نسل یعنی گلکسی A81 و گلکسی A91 برای کاربران خود دوربین تله‌فوتو با زوم ۵ برابری برای کاربران خود به ارمغان می‌آورند که چنین مشخصه‌ای تا حالا در گوشی‌های سامسونگ دیده نشده است.

همچنین گوشی‌های گلکسی A81 و گلکسی A91 به ترتیب از سنسورهای ۶۴ و ۱۰۸ مگاپیکسلی ساخت سامسونگ بهره می‌برند که با بهره‌گیری از فناوری ترکیب پیکسل‌ها، می‌توانند عکس‌های ۱۶ و ۲۷ مگاپیکسلی باکیفیتی را ثبت کنند.

