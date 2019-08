نسخه بتا جدید iOS 13 تاریخ معرفی آیفون ۱۱ را لو داد!

شب گذشته اپل هفتمین نسخه بتا از سیستم عامل iOS 13 را برای توسعه دهندگان عرضه کرد. حالا پس از کند و کاو توسعه دهندگان در این نسخه از iOS، یک تصویر پیدا شده که تاریخ معرفی آیفون ۱۱ را لو می‌دهد. این نکته توسط وبلاگ iHelp BR پیدا شده و با توجه به آن، می‌توانیم با اطمینان خوبی بگوییم که مراسم معرفی آیفون ۱۱ در تاریخ دهم ماه سپتامبر یا ۱۹ شهریور ماه، برگزار خواهد شد. اسم عکس زیر که تاریخ ۱۰ سپتامبر در آن مشخص است و در فایل‌های iOS 13 بتا ۷ پیدا شده، HoldForRelease است. اپل معمولا از این عکس برای صفحه مرتبط با راه‌اندازی آیفون برای اولین بار استفاده می‌کند و این یعنی اگر آیفون ۱۱ را برای اولین بار روشن کنید، این تصویر را در هنگام راه‌اندازی گوشی خواهید دید.

سال گذشته و در iOS 12 نیز تصویر مشابهی وجود داشت که تاریخ ۱۲ سپتامبر را نشان می‌داد که در نهایت مصادف بود با روزی که اپل آیفون XS را معرفی کرد. با توجه به این سابقه، حالا می‌توانیم بگوییم که باید ۱۹ شهریور ماه منتظر معرفی آیفون ۱۱ باشیم و جدا از این عکس، ۱۰ سپتامبر با روزهای معرفی چهار آیفون قبلی هم هماهنگی دارد. آنطور که ۹To5Mac نوشته، اپل معمولا مراسم معرفی آیفون را در دومین سه‌شنبه یا چهارشنبه از ماه سپتامبر برگزار می‌کند. برای مثال به چهار تاریخ زیر که در آن‌ها آیفون‌های مختلف معرفی شده‌اند دقت کنید.

چهارشنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸ برای معرفی آیفون XS

سه‌شنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷ برای معرفی آیفون X و آیفون ۸

چهارشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۱۶ برای معرفی آیفون ۷

چهارشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۵ برای معرفی آیفون ۶S

انتظار داریم در تاریخ ۱۰ سپتامبر امسال، شاهد معرفی سه آیفون جدید از طرف اپل باشیم که دو تا از آن‌ها، دارای دوربین سه گانه خواهند بود. در واقع این اولین بار است که شاهد سه دوربین در بخش پشتی آیفون‌ها خواهیم بود و از همین رو، آیفون‌های امسال از همیشه هیجان انگیزتر هستند. دوربین سومی که به این گوشی‌ها قرار است اضافه شود، گفته شده از نوع اولترا واید است تا به این ترتیب اپل از رقبایی مثل سامسونگ و هواوی، عقب نماند. همچنین نسل جدید آیفون XR هم دارای دوربین دوگانه خواهد بود که گفته شده دوربین دوم این گوشی، از نوع تله‌فوتو است و دارای زوم دو برابری است.

این سه گوشی قرار است جایگزین آیفون XS، آیفون XS Max و آیفون XR شوند. نحوه نامگذاری آن‌ها نیز می‌گوید نسل جدید آیفون XS و آیفون XS مکس قرار است با نام‌های آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس عرضه شوند و آیفون XR جدید نیز با نام iPhone 11 عرضه خواهد شد.

نحوه نامگذاری جدید آیفون‌ها نیز توسط حساب کاربری CoinX در توییتر اعلام شده است. او پارسال نیز تنها منبعی بود که به نام‌های آیفون XS و XS مکس و XR اشاره کرد و در نهایت خبر او درست بود. از همین رو به نظر می‌رسد امسال هم باید به او اعتماد کنیم.

منبع: TheVerge

