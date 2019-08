یکی از اقدامات موثر سامسونگ در سال ۲۰۱۹، بدون شک تغییر و تحولات گسترده مربوط به گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده این شرکت بوده است و در سال ۲۰۲۰ هم شاهد ادامه این رویکرد خواهیم بود. روز گذشته، در یک خبر به شایعه جزییات دوربین‌های نسل جدید گوشی‌های گلکسی A سامسونگ پرداختیم و حالا به‌نظر می‌رسد می‌توانیم به ویژگی‌های کلیدی نسل جدید گوشی‌های گلکسی M هم بپردازیم.

اول از گلکسی M21 شروع می‌کنیم که گویا مبتنی بر تراشه اگزینوس ۹۶۰۹ موجود در موتورولا وان اکشن است و در کنار آن ۴ گیگابایت حافظه رم در نظر گرفته شده. در پنل پشتی آن هم احتمالا شاهد دوربین اصلی ۲۴ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی خواهیم بود.

در ادامه نوبت به گلکسی M31 می‌رسد که قلب تپنده آن اسنپ‌دراگون ۶۶۵ خواهد بود و احتمالا از ۶ گیگابایت حافظه رم هم بهره می‌برد. در مورد این گوشی باید انتظار بهره‌گیری از دوربین سه‌گانه متشکل از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین اولتراواید ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی داشته باشیم.

در نهایت نوبت به گلکسی M41 می‌رسد که طبق این سند، مجهز به اگزینوس ۹۶۳۰ و ۶ گیگابایت حافظه رم خواهد بود. برای یادآوری باید بگوییم که ظاهرا این تراشه قرار است قدرت بخشی از نسل جدید گوشی‌های میان‌رده گلکسی A سامسونگ را تامین کند. این گوشی هم به‌نظر می‌رسد از دوربین سه‌گانه بهره می‌برد که ماژول موردنظر از دوربین ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین اولتراواید ۱۲ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است.

