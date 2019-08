موتورولا وان اکشن معرفی شد؛ یک گوپرو در دل یک موبایل!

شرکت موتورولا که این روزها متعلق به شرکت لنوو است، سال گذشته بود که گوشی‌های سری One را که محصولاتی اقتصادی هستند، معرفی کرد. حالا این شرکت امروز یک عضو جدید به خانواده محصولات وان اضافه کرده که موتورولا وان اکشن نام دارد. اگر برای شما سوال شده که نام «اکشن» در اسم این گوشی چه می‌کند، باید بگوییم که موتورولا به نوعی یک اکشن کمرا را در دل این گوشی گنجانده است.

درواقع «اکشن» به دوربین سوم این گوشی اشاره دارد که یه دوربین با لنزی اولترا واید است که زاویه دید ۱۱۷ درجه‌ای دارد. این دوربین صرفا برای این در موتورولا وان اکشن قرار داده شده که شما بتوانید با این گوشی، ویدیو‌هایی مثل ویدیوهای گوپرو بگیرید. موتورولا برای اینکه این گوشی را با دیگر گوشی‌های بازار که دوربین اولترا واید دارند، متمایز کند، آمده و سنسور و لنز را نسبت به دیگر گوشی‌ها، تغییر داده است.

قبل از هرچیز، زاویه دید این لنز با ۱۱۷ درجه زیاد است. مورد بعدی که به خود سنسور بر می‌گردد، این است که موتورولا آمده و سنسور را با چرخشی نود درجه‌ای در این گوشی قرار داده است. این یعنی بر خلاف دیگر دوربین‌های این گوشی که سنسور در حالت عمودی، به صورت عمودی چیده شده‌اند، سنسور دوربین اولترا واید به صورت افقی قرار گرفته است.

به شکل ساده‌تر بخواهیم بگوییم یعنی هربار که گوشی را به صورت عمودی گرفته‌اید، دوربین اولترا واید آن تصاویر را به صورت افقی ضبط می‌کند و اگر گوشی را افقی کنید، تصویر هم عمودی می‌شود. این تغییر بسیار کوچک است اما در واقع برای اینکه از این گوشی به عنوان یک دوربین اکشن کم استفاده کنید، تغییری لازم و ضروری است چراکه گرفتن گوشی در حالت عمودی، برای کاربر بسیار ساده‌تر از آن است که گوشی را به صورت افقی نگه دارد و همزمان فیلم‌برداری کند.

جدا از این موارد که سخت‌افزاری هستند، موتورولا پا را فراتر گذاشته و ویژگی نرم‌افزاری به نام Enhanced Video Stabilization هم در موتورولا وان اکشن قرار داده است. همانطور که از نام این ویژگی پیداست، به کمک این قابلیت می‌توانید ویدیوهایی بدون لرزش ثبت کنید. البته باید صبر کنیم تا این گوشی عرضه شود و در واقعیت ببینیم این لرزشگیر دیجیتال چطور عمل می‌کند.

دیگر مشخصات موتورولا وان اکشن شامل چیزهایی می‌شود که از یک گوشی اندرویدی مقرون به صرفه انتظار دارید. نمایشگر ۶.۳ اینچی این گوشی از نوع LCD است و رزولوشن FHD+ دارد. همچنین این نمایشگر مثل دیگر گوشی‌های خانواده One از نوع حفره‌دار است و دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی آن در یک حفره در بالای نمایشگر قرار گرفته است.

دو دوربین دیگر این گوشی که در بخش پشتی آن حاضر هستند، شامل یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی برای دوربین اصلی و یک دوربین ۵ مگاپیکسلی برای سنجش عمق میدان می‌شود. راستی! دوربین اولترا واید این گوشی نیز رزولوشن ۱۶ مگاپیکسلی خواهد داشت که با استفاده از ترکیب هر چهار پیکسل در یک پیکسل، می‌تواند تصاویری ۴ مگاپیکسلی در شب ثبت کند که در آن اندازه هر پیکسل ۲.۰µm خواهد بود.

یک مورد دیگر که در این گوشی با دیگر محصولات میان‌رده بازار متفاوت است، پردازنده آن است. موتورولا برای پردازنده به جای کوالکام، سراغ سامسونگ رفته و از پردازنده میان‌رده اگزینوس ۹۶۰۹ در این گوشی استفاده کرده است. در کنار این پردازنده هم ۴ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی وجود دارد. این گوشی دارای پورت USB-C خواهد بود و یک پورت ۳.۵ میلی‌متری هدفون هم در لبه بالای محصول جای گرفته است. باتری محصول هم ۳۵۰۰ میلی‌آمپری خواهد بود. همچنین این گوشی دارای سنسور اثر انگشت هم خواهد بود که در بخش پشتی و در زیر لوگوی موتورولا قرار گرفته است.

از نظر نرم‌افزاری، موتورولا وان اکشن هم مثل دیگر گوشی‌های خانواده One، با سیستم عامل Android One عرضه می‌شود که درواقع همان اندروید خام است و بروزرسانی‌های نرم‌افزاری آن زودتر از اندرویدی‌های دیگر عرضه می‌شود. این گوشی قرار است از ماه اکتبر و با اندروید پای عرضه شود. قیمت این گوشی جذاب نیز حدود ۲۸۸ دلار خواهد بود.

برخلاف دیگر گوشی‌های موتورولا مثل سری E، G و سری Z که هرکدام برای دسته مشخصی از کاربران ساخته شده است، گوشی‌های سری One برای کاربران خاصی ساخته نشده و طیف گسترده‌ای از مخاطبان را هدف قرار می‌دهد. مشخصات این گوشی‌ها معمولا میان‌رده رو به بالا است و برچسب قیمتی آن هم ارزان‌تر خواهد بود. از نظر طراحی نیز این گوشی‌ها با دیگر محصولات موتورولا متفاوت است و از نمایشگرهایی کشیده بهره می‌برند. شما درباره موتورولا وان اکشن چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

