مقایسه گلکسی نوت ۱۰ پلاس با پی ۳۰ پرو؛ جدال دو پرچمدار محبوب بازار

هواوی و سامسونگ در سال ۲۰۱۹، از دو پرچم‌دار خود با نام‌های هواوی P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ رونمایی کردند که هرکدام از ویژگی‌ها و امکانات منحصربفرد و جذابی برخوردارند. در همین راستا تصمیم گرفتیم این دو گوشی گران‌ قیمت را با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم سرانجام پرچم‌دار کدام شرکت می‌تواند عنوان بهترین گوشی اندرویدی حال حاضر را مال خود کند.

هفته گذشته سامسونگ دهمین سری از گوشی‌های خانواده نوت را تحت عنوان گلکسی نوت ۱۰ و با خیل عظیمی از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری روانه بازار کرد. از نمایشگر خیره کننده آن گرفته تا قلم S Pen بهبود یافته، دوربین، شارژر ۴۵ واتی و طراحی جدید و منحصر به فرد آن، همه و همه این گوشی بزرگ و دوست داشتنی را به یکی از بهترین و قدرتمندترین گوشی‌های بازار بدل کرده است.

در طرف دیگر اما محصول شگفت‌انگیز هواوی با نام هواوی P30 پرو قرار دارد. اگرچه این گوشی چند ماهی قبل‌تر از نوت ۱۰ معرفی شد و برخی از قابلیت‌های جذاب آن را در خود جای نداده، اما همچنان می‌تواند در نقش یکی از رقبای اصلی نوت ۱۰ پلاس ظاهر شود و چه بسا در بخش‌هایی نیز پیروز میدان باشد. از قابلیت‌های خوب این گوشی نیز باید به شارژر سریع ۴۰ واتی، سخت‌افزار بروز و قدرتمند، باتری با داوم دو روز و مواردی از این دست اشاره کرد. اما هواوی P30 پرو برای چنین قابلیت‌هایی شهره نیست! کاربران، P30 پرو را به خاطر دوربین‌های آن می‌شناسند که مجموعه‌ای از قدرتمندترین دوربین‌هایی است که تا کنون در یک گوشی هوشمند بکار رفته!

هواوی انتظار دارد با کمک P30 پرو و دیگر محصولات با کیفیت خود بتواند در بازار گوشی‌های بالارده، به یکی از قدرت‌های اصلی تبدیل شود تا بلکه جای سامسونگ را در صدر جدول بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی‌های هوشمند بگیرد. در مقابل اما سامسونگی قرار دارد که در سال ۲۰۱۹، یکی از بدترین ۶ ماه تاریخ خود را تجربه کرد و حتی پرچم‌داران سری S10 نیز نتوانستند این شرکت بزرگ را به شکوه قبلی بازگردانند.

به همین دلیل سامسونگ تمام توان خود را به کار گرفت تا اینبار کاملا متفاوت ظاهر شود و بتواند جایگاه خود را در صدر فروشندگان گوشی‌های هوشمند تثبیت کند. این وظیفه خطیر اما روی دوش گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰، نوت ۱۰ پلاس و نوت ۱۰ پلاس ۵G قرار دارد که اگرچه از قیمت بسیار بالایی برخوردارند، اما همچنان برای سامسونگ یک روزنه امید محسوب می‌شوند. اما آیا واقعا سری نوت ۱۰ همان چیزیست که سامسونگ می‌خواهد؟

قبل از بررسی مشخصه‌های P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس، به صورت اجمالی نگاهی میندازیم به تمام ویژگی‌های این دو محصول تا به طور خلاصه با برخی از ویژگی‌های آن‌ها آشنا شویم.

گوشی سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس هواوی P30 پرو سیستم‌عامل اندروید ۹.۰ پای با رابط کاربری One UI 1.5 اندروید ۹.۰ پای با رابط کاربری EMUI نمایشگر ۶.۸ اینچی داینامیک امولد با وضوح ۳۰۴۰ × ۱۴۴۰،

+HDR10 ۶.۴۷ اینچی OLED با وضوح ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰،

HDR10 پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ (چین و آمریکا)، اگزینوس ۹۸۲۵ (جهانی) کایرین ۹۸۰ رم ۱۲ گیگابایت LPDDR4X ۸ گیگابایت LPDDR4X حافظه داخلی ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه از نوع UFS3.0 ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه از نوع UFS2.1 کارت حافظه جانبی بله، تا ۱ ترابایت بله، کارت حافظه جانبی نانو تا ۲۵۶ گیگابایت دوربین اصلی دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دریچه دیافراگم f/1.5-2.4 دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی، دریچه دیافراگم f/1.6 دوربین دوم ۱۶ مگاپیکسل دوربین فوق عریض دوربین ۲۰ مگاپیکسل فوق عریض دوربین سوم دوربین ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو دوربین ۸ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگنمایی ۵ برابر به شکل اپتیکال دوربین چهارم دوربین ToF (زمان پرواز) برای محاسبه فاصله اجسام دوربین ToF (زمان پرواز) برای محاسبه فاصله اجسام دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 ۳۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 باتری باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی غیرقابل تعویض باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی غیرقابل تعویض شارژر شارژر سریع ۴۵ واتی شارژر سریع ۴۰ واتی گواهی IP68 گواهی ضد آب IP68 گواهی ضد آب IP68 اثر انگشت حسگر اثر انگشت درون نمایشگر حسگر اثر انگشت درون نمایشگر وزن ۱۹۶ گرم ۱۹۲ گرم بلندگو بلندگو با حالت صدای استریو بلندگو با حالت صدای مونو

طبق جدول بالا، اندک شباهت‌هایی نیز بین دو گوشی گلکسی نوت ۱۰ پلاس و P30 پرو وجود دارد. برای مثال هردو گوشی از گواهی IP68 بهره می‌برند و بنابراین تا حدودی در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم هستند. هیچ یک از این دو گوشی از جک ۳.۵ میلی‌متری صدا برخوردار نیستند بنابراین کاربر برای استفاده از هدفون با سیم مجبور است تبدیل مربوطه را به صورت جداگانه از بیرون خریداری کند. همچنین در هردو گوشی حسگر اثر انگشت درون نمایشگر قرار دارد و دکمه فیزیکی مجزایی برای آن تعبیه نشده است.

اما از شباهت‌ها که بگذریم، به تفاوت‌های این دو گوشی می‌رسیم که آن‌ها را کاملا از یکدیگر جدا کرده و به دو انتخاب کاملا متفاوت بدل می‌کند.

P30 پرو و نوت ۱۰ پلاس؛ پادشاه اندرویدی کدام است؟

بسته به جایی که زندگی می‌کنید، با داشتن هر یک از این دو گوشی‌ها، یکی از بهترین و لذت‌بخش‌ترین تجریه‌ها را با گوشی هوشمند خود خواهید داشت. یعنی صرف نظر از نتیجه این مقایسه، هردو گوشی به راحتی از پس تمام وظایفی که به آن‌ها محول می‌کنید برخواهند آمد و در هیچ زمینه‌ای شما را ناامید نخواهند کرد. هردو گوشی نیز توسط برندهای معتبری تولید شده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند تا برای کاربران بهترین تجربه را به ارمغان آورند.

قیمت این دو گوشی تا حدودی باهم متفاوت است. کاربران برای خرید نوت ۱۰ پلاس باید مبلغ سرسام آور ۱.۱۰۰ دلار را پرداخت کنند. این درحالیست که P30 پرو در حال حاضر در آمازون با قیمت حدودا ۸۰۰ دلار نیز به فروش می‌رسد و ازین نظر به انتخاب بسیار معقول‌تری نسبت به نوت ۱۰ پلاس تبدیل می‌شود.

اما نوت ۱۰ پلاس قابلیت‌های بیشتری را نیز در خود جای داده و این تفاوت قیمت کاملا توجبه پذیر است. این گوشی از یک نمایشگر ۶.۸ اینچی با پنل +QHD بهره می‌برد که در بین بهترین نمایشگر‌های حال حاضر در گوشی‌های هوشمند قرار می‌گیرد. اگرچه نمایشگر +FHD گوشی P30 پرو نیز از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است، اما نمی‌توان آن را از هیچ جهات با نمایشگر نوت ۱۰ پلاس مقایسه کرد.

علاوه بر این‌ها، نوت ۱۰ پلاس با برخورداری از پردازنده جدید اگزینوس ۹۸۲۵، چه از نظر گرافیکی و چه از نظر پردازشگر مرکزی، تا حدودی بهتر و قوی‌تر از پردازنده اختصاصی هواوی یعنی کایرین ۹۸۰ عمل می‌کند. تفاوت‌ها در بخش سخت‌افزار به اینجا ختم نمی‌شوند! شما با خرید نوت ۱۰ پلاس، به حافظه‌های پر سرعت UFS 3.0 نیز دسترسی خواهید داشت که سرعت انتقال فایل‌ها را به نسبت نسل قبل به مقدار قابل توجهی افزایش داده است. همچنین میزان رم نوت ۱۰ پلاس، ۴ گیگابایت بیشتر از رم P30 پرو است (۱۲ در مقابل ۸). بدین ترتیب از نظر سخت‌افزار می‌توان گفت نوت ۱۰ پلاس با اختلاف در رتبه‌ نخست این مقایسه قرار می‌گیرد. همچنین نوت ۱۰ پلاس با برخورداری از بلندگوهای استریو، صدای شفاف‌تر و بلندتری در مقایسه با P30 پرو دارد که از یک بلندگو تکی با حالت صدای مونو بهره می‌برد.

دیگر ویژگی منحصر به فرد نوت ۱۰ پلاس، به قلم آن بر می‌گردد. قلمی که سامسونگ برخلاف نسل‌های گذشته، گام بسیار بزرگی در جهت تحول آن برداشته و بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایی که می‌توان با گوشی انجام داد را بر عهده‌ آن گذاشته است. از قابلیت‌های این قلم می‌توان به کنترل حالت‌های دوربین، سهولت در ویرایش فایل‌های ویدئویی، یاد‌داشت برداری آسان و مواردی از این دست اشاره کرد.

برتری‌ محسوس P30 پرو در مقابل نوت ۱۰ پلاس به دوربین سوم آن بر می‌گردد که قابلیت زوم فوق‌العاده‌ای دارد. این دوربین ۸ مگاپیکسلی می‌تواند تا ۵ برابر به شکل اپتیکال بزرگنمایی کند. هواوی برای محقق کردن چنین قابلیتی، چندین لنز را به شکل افقی داخل بدنه جای داده و این دوربین با ساختاری شبیه به چشم زیردریایی عمل می‌کند؛ یعنی نور به شکل ۹۰ درجه به داخل بدنه ارسال می‌شود و با عبور از لنزهای متعدد، پس از بزرگنمایی بدون افت کیفیت به حسگر تصویر می‌رسد.

لازم به ذکر است که در جدیدترین رتبه‌بندی وب‌سایت DxOMark، نوت ۱۰ پلاس ۵G است که با امتیاز ۱۱۳، به پادشاهی هواوی P30 پرو در بخش دوربین پایان داده. البته به نظر نمی‌رسد همچنان گوشی بتواند به اندازه P30 پرو در بزرگ‌نمایی موفق عمل کند، اما امتیاز کلی این بخش بازهم به محصولی از سامسونگ رسید.

جمع‌بندی

تقریبا باید گفت جز قابلیت زوم شگفت‌انگیزی که دوربین P30 پرو از آن برخوردار است، این گوشی هیچ برتری منطقی و محسوس دیگری نسبت به نوت ۱۰ پلاس ندارد! شما با خرید نوت ۱۰ پلاس علاوه بر اینکه به مجموعه‌ای از بهترین دوربین‌های بازار دسترسی خواهید داشت، از قابلیت‌های متعدد قلم جذاب S Pen، چهار گیگابایت رم بیشتر، نمایشگر بزرگ‌تر و با کیفیت‌تر، شارژر سریع‌تر و مواردی از این قبیل نیز برخوردار خواهید بود. البته این تفاوت کیفیت و قابلیت‌ها طبیعی است. چراکه P30 پرو محصول ۵ ماه پش هواوی است. درحالیکه سامسونگ هفته گذشته از گوشی‌های سری نوت ۱۰ خود رونمایی کرد.

به طور کلی اگر به یک گوشی با بهترین و جدیدترین امکانات روز دنیا نیاز دارید، قطعا نوت ۱۰ پلاس انتخاب بهتری برایتان خواهد بود. اما اگر امکانات متعدد نوت ۱۰ پلاس به کارتان نمی‌آید و قصد خرید یک گوشی ارزان‌تر و در عین حال قدرتمند و با کیفیت را دارید، P30 پرو بهترین انتخاب خواهد بود. محصولی که با برخورداری از دوربین‌های قدرتمند خود، به راحتی می‌تواند جای یک دوربین عکاسی نیمه حرفه‌ای را در زندگی‌تان پر کند.

