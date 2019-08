درحالیکه گوشی‌های سری S10 سامسونگ با قابلیت‌ها و فناوری‌های جذاب و دوست داشتنی خود بخش بزرگی از بازار گوشی‌های بالارده را در اختیار دارند، اما به نظر می‌رسد سامسونگ برنامه ویژه‌ای برای یازدهمین پرچمدار خود از این سری (گلکسی S11) در سر دارد.

در سال ۲۰۱۹، سامسونگ از نسل جدید گوشی‌های سری S با بهره‌مندی از طراحی نوین، دوربین سه‌گانه و سیاست قیمت‌گذاری جدید رونمایی کرد. گوشی‌های گلکسی S10 به نسبت سری قبل خود از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بودند. از دوربین‌های سه‌گانه و قدرتمند آن‌ها گرفته تا دوربین‌های سلفی دوگانه که درون نمایشگر قرار می‌گرفتند. حتی سامسونگ یک مدل از پرچم‌دار خود را تحت عنوان گلکسی S10e با قیمت پایین‌تر از دو مدل دیگر معرفی کرد تا برای افراد با بودجه محدود نیز امکان تجربه پرچم‌دار این شرکت فراهم باشد.

اما با نزدیک شدن به سه ماه آخر سال ۲۰۱۹، باید کم کم منتظر خبر‌های مربوط به گلکسی S11 باشیم. پرچم‌داری که گفته می‌شود از قابلیت‌های بی‌شمار در کنار سخت‌افزاری قدرتمند بهره‌مند خواهد بود. در همین راستا در این متن به تمامی احتمالات پیرامون این گوشی می‌پردازیم تا از طراحی، قیمت، مشخصات فنی و تاریخ عرضه احتمالی آن مطلع شویم.

مدل‌های مختلف گلکسی S11

سامسونگ معمولا گوشی‌های سری S خود را در دو مدل راهی بازار می‌کرد. مدل معمولی و مدلی با پسوند پلاس. اما با معرفی گلکسی S10، این مجموعه به تعداد چهار گوشی افزایش پیدا کرد. گلگسی S10، گلکسی S10 پلاس، گلکسی S10e و گلکسی S10 5G. بنابراین انتظار می‌رود همین مدل‌ها برای گلسی S11 نیز تکرار شود. با این تفاوت که چون در زمان معرفی گلکسی S11، اینترنت ۵G‌ از گستردگی بیشتری برخوردار خواهد بود، امکان دارد سامسونگ تعداد گوشی‌های خود را به سه کاهش دهد و همه آن‌ها را به این فناوری مجهز کند.

طراحی گلکسی S11

در رابطه با طراحی گلکسی S11 فعلا اطلاعات زیادی در اختیار نداریم. هنوز تصاویر خاصی هم از این گوشی منتشر نشده اما با توجه به طراحی نوت ۱۰، این احتمال وجود دارد که سامسونگ در طراحی S11 نیز از برخی قابلیت‌های این گوشی استفاده کند. با توجه به اینکه Ice Universe اخیرا اعلام کرد حفره مربوط به دوربین در گلکسی S11 از آنچه که در نوت ۱۰ وجود دارد کوچک‌تر است، بنابراین انتظار می‌رود در S11 نیز همان طراحی نوت ۱۰ را شاهد باشیم. احتمال این هم وجود دارد که از فناوری دوربین زیر نمایشگر استفاده شود اما قبل از اینکه شاهد این قابلیت در S11 باشیم، امکان دارد ابتدا در میان‌رده‌های این شرکت چنین قابلیتی را مشاهده کنیم.

مشخصات فنی گلکسی S11

سخت‌افزار گلکسی S11 اخیرا زیاد مورد بحث قرار گرفته. اگرچه هنوز هیچ منبع موثقی اقدام به افشای برنامه‌های سامسونگ در این زمینه نکرده، اما انتظار می‌رود همانند دیگر گوشی‌های سامسونگ، شاهد یک نمایشگر سوپرامولد، حداقل ۸ گیگابابت رم و پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ باشیم.

بازگشت جک هدفون یا پشتیبانی از کارت حافظه جانبی تا حد زیادی به بازخورد کاربران گوشی‌های سری نوت ۱۰ بستگی دارد. با این اوصاف انتظار می‌رود سامسونگ در طراحی S11 بازگشت به عقب نداشته باشد و این گوشی را نیز بدون پشتیبانی از جک ۳.۵ میلی‌متری و کارت حافظه جانبی (برای مدل‌ معمولی) روانه بازار کند.

اما بروزرسانی بزرگ سامسونگ در بخش دوربین خواهد بود. جایی که قطعا شاهد پیشرفت چشم‌گیری خواهیم بود. ماه می سال جاری، سامسونگ از سنسور جدید خود با نام ISOCELL GW1 و با قابلیت ثبت تصاویر ۶۴ مگاپیکسلی و سایز پیکسل ۰.۸ میکرومتر رونمایی کرد. این سنسور می‌تواند در شرایط نوری نامساعد، با ادغام کردن ۴ پیکسل در یک پیکسل، تصاویری با وضوح ۱۶ مگاپیکسل ثبت کند!

این دوربین مسلما از تمامی دوربین‌هایی که تاکنون در گوشی‌های سامسونگ شاهد آن بودیم با کیفیت‌تر و قدرتمندتر خواهد بود. حتی Ice Universe نیز اعلام کرده بود سامسونگ در طراحی S11 از دوربین‌های جدیدی استفاده می‌کند که به احتمال زیاد اشاره به همین دوربین‌های اختصاصی این شرکت دارد.

قیمت گلکسی S11

اینکه S11 با قوی‌ترین مجموعه سخت‌افزاری و بهترین امکانات روز به بازار عرضه می‌شود شکی در آن نیست! سوال اصلی اینجاست که آیا می‌توان این گوشی‌ها را با قیمت معقولی خریداری کرد یا خیر؟ در حال حاضر گوشی‌ S10e با قیمت ۷۵۰ دلار، S10 با قیمت پایه ۹۰۰ دلار، S10 پلاس با قیمت پایه ۱۰۰۰ دلار و S10 5G نیز با قیمت پایه ۱۳۰۰ دلار در دسترس قرار دارند.

از آن‌ جایی که S11 ممکن است در تمامی مدل‌های خود به فناوری ۵G مجهز باشد، بنابراین نباید انتظار قیمت پایینی را برای آن‌ها داشت. با نگاهی به قیمت سری گلکسی نوت ۱۰ که از ۹۵۰ دلار تا ۱۴۰۰ دلار متغیر است، بعید به نظر می‌رسد گلکسی S11 در پایین‌ترین قیمت خود نیز از ۱۰۰۰ دلار کمتر باشد. بنابراین انتظار یک گوشی بسیار گران‌ قیمت را داشته باشید.

تاریخ معرفی/عرضه گلکسی S11

طی دو سال اخیر، سامسونگ گوشی‌های سری S خود را اواخر فوریه و قبل از رویداد MWC معرفی کرد. گلکسی S10 در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۹ (۱ اسفند ۹۷) و گلکسی S9 نیز در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۱۸ (۶ اسفند ۹۶) رونمایی شدند. دلیل خاصی وجود ندارد سامسونگ تاریخ معرفی گلکسی S11 را تغییر دهد. بنابراین اواخر فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی، به احتمال زیاد شاهد معرفی یازدهمین سری از گوشی‌های خانواده S سامسونگ خواهیم بود.

