دولت ایالات متحده آمریکا در ماه May بعد از قرار دادن شرکت هواوی در لیست سیاه وزارت بازرگانی، معافیت ۹۰ روزه برای ادامه همکاری شرکت‌های آمریکایی با هواوی در نظر گرفت که این معافیت امروز (۱۹ آگوست) به پایان می‌رسد.

دونالد ترامپ هنوز در مورد احتمال تمدید معافیت ۹۰ روزه این شرکت اظهارنظر نکرده است.

خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که وزارت بازرگانی آمریکا قرار است معافیت تحریم هواوی را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کند. این تمدید به این شرکت چینی اجازه می‌دهد به پشتیبانی از شبکه‌های مخابراتی خود ادامه دهد و گوشی‌های اندرویدی خود را به‌روزرسانی کند. حالا طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، ظاهرا دونالد ترامپ قصد ندارد مجوز ادامه همکاری شرکت‌های آمریکایی با هواوی را صادر کند.

ترامپ گفته که شاید در یک تحریم جامع هواوی، دولت آمریکا برای بخش‌هایی از این شرکت اسثناء قائل شود ولی خاطرنشان کرده که این موضوع «بسیار پیچیده خواهد بود.» دونالد ترامپ در مورد احتمال تمدید معافیت ۹۰ روزه این شرکت اظهارنظر نکرده است.

رییس جمهور آمریکا مدتی قبل اعلام کرد که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند تجهیزات خود را به این شرکت بفروشند به این شرط که برای امنیت ملی خطری به همراه نداشته باشند. در هر صورت باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این معافیت تمدید می‌شود یا نه.

