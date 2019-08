شیائومی، اوپو و ویوو مشغول توسعه سرویس مشابه ایردراپ اپل هستند

شرکت‌های شیائومی، اوپو و ویوو مشغول همکاری با یکدیگر برای توسعه پروتکل انتقال فایل بی‌سیم هستند. در پستی که اکانت رسمی شیائومی در WeChat منتشر کرده، آمده که رابط‌های کاربری MIUI شیائومی، ColorOS اوپو و FuntouchOS ویوو از این سیستم پشتیبانی خواهند کرد.

این پروتکل برای اتصال گجت‌ها از بلوتوث استفاده می‌کند و سرعت انتقال اطلاعات هم به ۲۰ مگابایت در ثانیه می‌رسد که نشان می‌دهد مانند سرویس ایردراپ اپل، این سرویس هم از تکنولوژی وای‌فای بهره می‌برد. در پستی که شیائومی منتشر کرده، از دیگر شرکت‌ها هم دعوت شده به این پروتکل بپیوندند. نسخه بتا این سرویس تا انتهای ماه جاری عرضه می‌شود.

طبق جدیدترین آمار منتشر شده،گوشی‌های این سه شرکت ۴۹ درصد از بازار چین را تشکیل می‌دهند.

گوگل هم در گذشته برای ارائه سرویس مشابه ایردراپ تلاش کرده است. به‌عنوان مثال می‌توانیم به Android Beam موجود در اندروید ۴ در سال ۲۰۱۴ اشاره کنیم که مبتنی بر NFC بود و بالاخره بعد از سال‌ها قرار است در اندروید Q حذف شود. اپلیکیشن Files by Google هم چنین سرویسی را ارائه می‌دهد و در ضمن باید به قابلیت Fast Share موجود در اندروید Q هم اشاره کنیم که با این سیستم‌عامل یکپارچه است.

گفته می‌شود Fast Share یکی از مشخصه‌های سرویس‌های گوگل پلی است و احتمالا به همین خاطر شرکت‌های شیائومی، اوپو و ویوو برای ارائه‌ی چنین سرویسی به همکاری با یکدیگر روی آورده‌اند. گوشی‌های این سه شرکت، طبق جدیدترین آمار منتشر شده، ۴۹ درصد از بازار چین را تشکیل می‌دهند که این یعنی بخش زیادی از گوشی‌های فاقد سرویس‌های گوگل متعلق به این شرکت‌ها است. گوشی‌های هواوی هم ۳۴ درصد از بازار چین را در بر گرفته‌اند و باید ببینیم که آیا این شرکت هم به این حرکت ملحق می‌شود یا نه.

منبع: The Verge

