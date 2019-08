سخنگوی هواوی هفته قبل اعلام کرد که گوشی تاشو هواوی میت ایکس احتمالا در ماه سپتامبر عرضه نمی‌شود و این تاخیر به بررسی کیفیت و اطمینان از دوام آن برمی‌گردد. حالا طبق گزارش جدید، این تاخیر در عرضه منجر به بهبود قطعات داخلی این گوشی هم شده است. به نظر می‌رسد این گوشی تاشو حالا از تراشه کایرین ۹۹۰ بهره می‌برد که هنوز رسما معرفی نشده است. البته از آنجایی که هواوی میت ۳۰ هم دارای این تراشه است، به احتمال زیاد در نمایشگاه IFA 2019 شاهد رونمایی از تراشه مذکور خواهیم بود.

هنوز در مورد جزییات تراشه کایرین ۹۹۰ اخبار موثقی منتشر نشده ولی از آنجایی که هواوی در چند سال گذشته به سرعت از فناوری شرکت ARM استفاده کرده، به‌نظر می‌رسد در مورد این تراشه باید انتظار بهره‌گیری از هسته‌های Cortex-A77 برای پردازنده و تعبیه پردازنده گرافیکی Mali-G77 را داشته باشیم. در ضمن باید به احتمال بهبود قابل توجه واحد پردازش عصبی هم اشاره کنیم.

در این گزارش، آمده که سنسور اصلی هواوی میت ایکس مبتنی بر ترکیب پیکسل‌های RYYB است که در مورد سری هواوی P30 هم شاهد چنین رویکردی بودیم. این ترکیب پیکسل به سنسور اجازه می‌دهد نسبت به سنسورهای RGB در محیط‌های کم‌نور عملکرد بسیار بهتری داشته باشند. هنوز معلوم نیست که آیا هواوی میت ایکس هم مانند P30 پرو از دوربین مبتنی بر زوم ۵ برابری بهره می‌برد یا نه.

منبع: Android Authority

The post هواوی میت ایکس با کایرین ۹۹۰ و دوربین بهتر عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala