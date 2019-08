هواوی در سه ماه گذشته با مجوز محدودی که از جانب دولت آمریکا دریافت کرده، با شرکت‌های آمریکایی همکاری کرده است. با توجه به اینکه این شرکت همچنان در لیست سیاه وزارت بازرگانی قرار دارد و امروز این معافیت ۹۰ روزه به پایان رسید، حالا بر اساس تصمیم دولت آمریکا، شرکت هواوی برای ۹۰ روز دیگر به‌صورت محدود می‌تواند با شرکت‌های آمریکایی همکاری داشته باشد. وزارت بازرگانی آمریکا ساعاتی قبل از طریق شبکه تلویزیونی فاکس این خبر را تایید کرده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل تمدید این معافیت، به شبکه‌های مخابراتی در مناطق روستایی آمریکا برمی‌گردد که تا حد زیادی به تجهیزات هواوی متکی هستند و با تمدید این معافیت، زمان بیشتری برای کاهش این وابستگی در اختیار دارند. البته با توجه به وسعت این موضوع، احتمالا این فرصت جدید هم برای کاهش وابستگی کافی نخواهد بود.

علاوه بر این، وزارت بازرگانی آمریکا ۴۶ زیرمجموعه دیگر هواوی‌ را هم در فهرست سیاه قرار داده که با این کار هواوی برای دور زدن تحریم‌ها کار سخت‌تری در پیش خواهد داشت. با توجه به تمدید این معافیت، هواوی می‌تواند به پشتیبانی از محصولات خود مانند گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها ادامه دهد. این شرکت مدتی قبل برنامه‌ی خود را در مورد ارائه‌ی اندروید Q برای گوشی‌های خود اعلام کرد و این تمدید منجر به ساده‌تر شدن این فرایند می‌شود.

منبع: ۹To5Google

The post آمریکا معافیت تحریم هواوی را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala