علاوه بر اطلاعات مفصلی که امروز مارک گورمن درباره محصولات جدید اپل در بلومبرگ منتشر کرده، وی اخباری را هم در رابطه با ایرپادز جدید و البته بلندگوی هوشمند هوم پاد جدید، منتشر کرده است.

آنطور که در گزارش بلومبرگ مشخص شده، اپل در حال کار روی یک هوم پاد ارزان‌تر است تا کاربران بیشتری را به سمت این بلندگوی هوشمند جذب کند. قیمت این محصول نیز از هوم پاد کنونی که ۲۹۹ دلار قیمت دارد، ارزان‌تر خواهد بود و به جای استفاده از هفت بلندگو در آن، شاهد استفاده از دو بلندگو در این محصول خواهیم بود. هنوز مشخص نیست که این هوم پاد جدید چه زمانی عرضه می‌شود اما بلومبرگ می‌گوید می‌توانیم انتظار این بلندگو را در اوایل سال میلادی آینده داشته باشیم.

گویا بلندگوهای هوشمند هوم پاد هنوز نتوانسته‌اند فروش مد نظر اپل را داشته باشند. اگر خاطرتان باشد، این محصول در ابتدا با قیمت ۳۴۹ دلار عرضه شد اما سپس در اقدامی عجیب، شاهد بودیم که اپل قیمت این محصول را به ۲۹۹ دلار کاهش داد که گفته می‌شود به خاطر فروش کم این بلندگو بوده است. حالا هم اپل می‌خواهد هوم پاد کوچک‌تر و ارزان‌تری بسازد تا بتواند مشتری‌های جدیدی برای بلندگوی هوشمند خود جذب کند. گفته شده که این هوم پاد جدید قرار است قیمتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار داشته باشد.

جدا از این خبر، بلومبرگ گفته که اپل می‌خواهد ایرپادز نسل سوم را عرضه کند و نکته هیجان انگیز این هدفون، این است که از ویژگی نویز کنسلینگ پشتیبانی می‌کند! البته این هدفون‌ها قرار نیست امسال عرضه شوند. در گذشته خود بلومبرگ در گزارشی گفته بود که ایرپادز نسل سه را در سال جاری میلادی می‌بینیم اما در گزارش جدید این شرکت، عرضه این هدفون جذاب به سال آینده میلادی موکول شده است. همچنین از آن‌جایی که ایرپادز ۳ از نوع نویز کنسلینگ خواهد بود، قیمت آن نیز بیشتر از ۱۵۹ دلار (قیمت ایرپادز ۲) خواهد بود.

البته نویز کنسلینگ تنها ویژگی جدید ایرپادز ۳ نیست و گفته شده این هدفون قرار است ضد آب هم باشد که برای آن دسته از کاربرانی که از ایرپادز در ورزش استفاده می‌کنند، خبر بسیار خوبی است.

