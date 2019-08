اطلاعات تازه از آیفون ۱۱ پرو، مک بوک پرو و آیپد پرو جدید در گزارش بلومبرگ

امروز بلومبرگ در گزارشی مفصل، اطلاعات تازه از محصولات جدید اپل که همگی برچسب پرو خواهند داشت، منتشر کرده است. این محصولات شامل آیفون ۱۱ پرو، آیپد پرو جدید، مک بوک پرو جدید و البته اپل واچ می‌شود که این مورد آخر، تنها محصولی است که «پرو» در نام آن جایی ندارد.

آنطور که در این گزارش منتشر شده، دو آیفون امسال دارای دوربین سه گانه هستند و اپل آن‌ها را در زمینه عکاسی و فیلم‌برداری، Pro می‌خواند. در این دوربین‌های سه گانه که تا الان بسیار در مورد آن خوانده‌ایم، قرار است برای اولین بار از یک دوربین اولترا واید استفاده شود. در کنار اطلاعاتی که از این گوشی منتشر شده، اطلاعات تازه‌ای هم از آیپد پرو جدید، اپل واچ جدید و مک بوک پرو جدید هم منتشر شده است. همچنین در این گزارش خبری در رابطه با ایرپادز ۳ و بلندگوی هوشمند HomePod جدید که ارزان‌تر و کوچک‌تر خواهد بود نیز نوشته که در پستی جداگانه به آن پرداخته‌ایم.

ممکن است بگویید دیگر اخبار آیفون ۱۱ تکراری شده اما چون این بار مارک گورمن از بلومبرگ این گزارش را منتشر کرده، یعنی با درصد اطمینان بالایی می‌توانیم صحت این اطلاعات را تایید کنیم. طبق این گزارش، امسال دو آیفون برچسب «پرو» خواهند گرفت که این دو گوشی در اصل جایگزین آیفون XS و iPhone XS Max می‌شوند. در کنار این گوشی‌ها نیز یک گوشی دیگر معرفی خواهد شد که جایگزین آیفون XR می‌شود. نکته جدیدی که در گزارش بلومبرگ منتشر شده، بهبود سیستم Face ID است. آنطور که مارک گورمن نوشته، Face ID حالا می‌تواند از جهات بیشتری چهره کاربر را تشخیص دهد و حتی اگر گوشی روی میز باشد نیز Face ID چهره کاربر پشت میز نشسته را می‌بیند و قفل گوشی را باز می‌:ند. جدا از این مورد، اپل از شیشه‌های جدید در ساخت آیفون ۱۱ استفاده خواهد کرد که گفته شده در مقابل شکستن مقاومت بالاتری خواهند داشت.

جدا از آیفون جدید، در این گزارش آمده که امسال شاهد آیپدهای جدید، مک بوک پرو جدید و اپل واچ سری ۵ خواهیم بود. در ادامه بگذارید اطلاعات مربوط به هر دستگاه را مرور کنیم.

آیفون ۲۰۱۹

در کل امسال هم شاهد معرفی سه مدل آیفون خواهیم بود. دو تا از آن‌ها نام Pro در اسم خود خواهند داشت و جایگزین iPhone XS و iPhone XS Max می‌شوند. گوشی سوم که جایگزین iPhone XR خواهد شد نیز دارای دوربین دوگانه است.

آیفون‌های Pro قرار است با دوربین سه گانه عرضه شوند که شامل یک دوربین اولترا واید می‌شود. این دوربین‌ها می‌توانند عکس‌هایی با رزولوشن بیشتر ثبت کنند. عکاسی در شب و فیلم‌برداری با این گوشی‌ها نیز بهبود خواهد یافت.

همچنین دو مدل Pro از آیفون ۱۱ از شارژ بی‌سیم معکوس هم پشتیبانی می‌کنند که شبیه به فناوری سامسونگ در گلکسی اس ۱۰ است. این ویژگی به کاربر این امکان را می‌دهد که ایرپادز خود را به کمک آیفون شارژ کند.

اطلاعات دیگر شامل بهبود Face ID می‌شود که می‌تواند چهره شما را وقتی گوشی روی میز است، تشخیص دهد. ضد آب بودن آیفون نیز بهبود خواهد یافت و از شیشه‌هایی با مقاومت بالا در ساخت این گوشی‌ها استفاده خواهد شد. البته بلومبرگ نمی‌تواند مشخص کند که این ویژگی‌ها را در هر سه آیفون شاهد خواهیم بود یا مختص به مدل Pro هستند. با این وجود، پردازنده A13 در سه گوشی مشترک خواهد بود و همچنین یک چیپست جدید به نام Matrix هم در این گوشی‌ها قرار می‌گیرد که می‌تواند عملکرد واقعیت افزوده را بهبود ببخشد.

گوشی‌های Pro دارای رنگ‌هایی با پوشش مات خواهند بود و در کنار این رنگ‌ها و ماژول مربعی شکل دوربین، تفاوت ظاهری دیگری با آیفون‌های کنونی ندارند.

۳D Touch نیز از هر سه مدل آیفون ۱۱ حذف خواهد شد و به جای آن ویژگی Haptic Touch که با آیفون XR معرفی شد، استفاده می‌شود.

انتظار آیفون ۵G از اپل نداشته باشید. گفته شده اپل تا سال ۲۰۲۰ قصد عرضه آیفونی با پشتیبانی از ۵G ندارد.

بروزرسانی‌های سخت‌افزاری گوشی جایگزین آیفون XR چندان چشم‌گیر نخواهند بود. در این گوشی قرار است از دوربین دوگانه که دوربین دوم زوم دو برابری اپتیکال را فراهم می‌کند استفاده شود. همچنین پردازنده جدید هم در این محصول حاضر خواهد بود و رنگ سبز هم به رنگ‌بندی گوشی جایگزین آیفون XR، اضافه می‌شود.

آیپد ۲۰۱۹

آنطور که در این گزارش آمده، امسال اپل می‌خواهد آیپد پرو ۱۱ اینچ و ۱۲.۹ اینچ را شامل بروزرسانی سخت‌افزاری کند. بلومبرگ می‌گوید این بروزرسانی شامل بهبود دوربین می‌شود اما گفته نشده آیا بیشتر از یک دوربین در بخش پشتی این تبلت‌ها شاهد خواهیم بود یا خیر. همچنین پردازنده جدیدتر و سریع‌تر نیز در این محصول وجود خواهد داشت اما جدا از این موارد، طراحی دستگاه با نسل کنونی آن تفاوتی نخواهد داشت.

بلومبرگ می‌گوید اپل آیپد ۹.۷ اینچی را از رده خارج خواهد کرد و به جای آن، یک آیپد با نمایشگر ۱۰.۲ اینچ عرضه می‌کند.

مک بوک پرو ۲۰۱۹

آنطور که بلومبرگ گزارش داده، اپل امسال مک بوک پرو ۱۶ اینچی را عرضه می‌کند. این لپ‌تاپ از نظر اندازه و ابعاد، شباهت زیادی به مک بوک پرو ۱۵ اینچ خواهد داشت اما به دلیل کاهش حاشیه‌های نمایشگر، اندازه صفحه نمایش آن به ۱۶ اینچ افزایش یافته است. همچنین گفته شده مک بوک پرو ۱۶ اینچ برای کاربران حرفه‌ای ساخته شده و این یعنی باید انتظار قیمت پایه بالایی برای این محصول داشته باشیم. متاسفانه در مورد کیبرد این مک بوک پرو چیزی منتشر نشده و نمی‌دانیم که آیا بهبود خواهد یافت یا خیر.

اپل واچ ۲۰۱۹

در پایان، بلومبرگ به اپل واچ سری ۵ که امسال معرفی می‌شود نیز اشاره کرده است. مثل شایعات قبلی، در گزارش بلومبرگ هم خواندیم که اپل واچ ۲۰۱۹ قرار است در دو مدل جدید با بدنه‌های تیتانیومی و سرامیکی عرضه شود. همچنین گفته شده بهبود خاص دیگری در این ساعت رخ نداده و باید انتظار ویژگی‌های خاص watchOS 6.0 برای این ساعت باشیم.

منبع: TheVerge

