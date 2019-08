وان پلاس همچنان به انتشار اطلاعات مربوط به تلویزیون خود ادامه می‌دهد. بعد از اینکه مشخص شد این تلویزیون در ماه سپتامبر معرفی می‌شود و نام آن وان‌پلاس TV خواهد بود، حالا شعبه هند وان پلاس توییت تازه‌ای در مورد این تلویزیون منتشر کرده است. بر اساس این توییت، تلویزیون مذکور از پنل ۵۵ اینچی QLED بهره می‌برد.

در گزارش‌های قبلی آمده بود که وان‌پلاس مدل‌های مجهز به پنل‌های ۴۳ تا ۷۵ اینچی را معرفی خواهد کرد. انتشار این توییت لزوما گزارش مذکور را تکذیب نمی‌کند ولی حداقل بر اساس آن می‌توانیم بگوییم که مدل ۵۵ اینچی در بازار هند عرضه خواهد شد. گفته می‌شود مدل ۷۵ اینچی در بازار آمریکا و چین عرضه می‌شود.

سامسونگ برای پنل‌های LED کوانتوم دات از اصطلاح QLED استفاده می‌کند که هیچ شباهتی به پنل‌های اولد ندارد. پنل‌های QLED برخلاف تکنولوژی اولد که هرکدام از پیکسل‌ها به تنهایی نور منتشر می‌کنند، وابسته به نور پس‌زمینه LED است و به همین خاطر کیفیت تصویر چنین نمایشگرهایی تا حد زیادی به همین نور پس‌زمینه بستگی دارد.

تا حالا اطلاعات کلی در مورد تلویزیون وان پلاس منتشر شده و مانند تلویزیون‌های دیگر شرکت‌ها، تا زمانی که روانه‌ی بازار نشود، نمی‌توانیم با اطمینان زیاد در مورد کیفیت آن اظهارنظر کنیم. در نهایت با توجه به سابقه این شرکت، مطمئنا با تلویزیون‌های باکیفیت و همراه با قیمت مناسب روبرو خواهیم شد.

منبع: The Verge

The post تلویزیون وان‌پلاس از پنل ۵۵ اینچی QLED بهره می‌برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala