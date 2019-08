هفته دیگر ردمی، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت شیائومی، از دو گوشی خود با نام‌های ردمی نوت ۸ و ردمی نوت ۸ پرو رونمایی می‌کند. اما روز گذشته این شرکت پوستری را منتشر کرد که در آن به زوم ۲۵ برابری دوربین ردمی نوت ۸ پرو اشاره شد.

طبق آخرین گزارشات پیرامون گوشی ردمی نوت ۸ پرو، می‌دانیم که این گوشی از یک سنسور ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد و مدل معمولی این گوشی نیز به یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی مجهز خواهد بود. تاکنون خبرهای زیادی در رابطه با کیفیت این دوربین‌ها به بیرون منتشر نشده اما ردمی با انتشار این پوستر جدید، قدرت و کیفیت دوربین گوشی نوت ۸ پرو را به رخ کشید.

متنی که ردمی در وصف این دوربین منتشر کرده به این مضمون است که کیفیت سنسور جدید، حتی تار مو را نیز به وضوح نشان خواهد داد!‌ طبق گفته ردمی، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی در این گوشی قادر است تصاویری با وضوح ۹۲۴۸ در ۶۹۳۶ ثبت کند! این یعنی ۲۵ برابر بیشتر از وضوح Full-HD، حدودا ۷.۷ برابر بیشتر از وضوح ۴K و حتی ۲ برابر بیشتر از وضوح ۸K!

بیشتر بخوانید: شیائومی جزییات بیشتری در مورد دوربین‌های ۶۴ و ۱۰۸ مگاپیکسلی ارائه داد

با وجود دوربینی در این سطح از کیفیت، مسلما ردمی نوت ۸ پرو یکی از قدرتمندترین گوشی‌هایی خواهد بود که تاکنون به بازار معرفی شده. گفته می‌شود پردازنده گرافیکی بکار رفته درون هردو گوشی یک چیپ گیمینگ Helio G90T خواهد بود اما در بخش دوربین، ردمی نوت ۸ بجای یک سنسور ۶۴ مگاپیکسلی، به یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی مجهز می‌شود.

نظر شما در رابطه با گوشی‌های جدید ردمی چیست؟

