هواوی نام تراشه کایرین ۹۹۰ و تاریخ معرفی آن را تایید کرد

در چند سال گذشته، نسل جدید گوشی‌های سری میت هواوی از مدل تازه‌نفس تراشه پرچم‌دار کایرین بهره می‌برند. امسال هم از این قاعده مستثنا نیست و هواوی با انتشار یک تیزر بسیار کوتاه، نام و تاریخ معرفی کایرین ۹۹۰ را تایید کرد که طبق آن قرار است در تاریخ ۶ سپتامبر معرفی شود. لازم به ذکر است که کایرین ۹۸۰ و کایرین ۹۷۰ در نمایشگاه IFA در برلین معرفی شده‌اند و این بار هم در این نمایشگاه شاهد معرفی کایرین ۹۹۰ خواهیم بود. در ادامه می‌توانید این تیزر کوتاه را تماشا کنید.

انتظارات ما از کایرین ۹۹۰

در این ویدیو، مشخصا به تکنولوژی ۵G اشاره می‌شود که این یعنی بدون شک تراشه مذکور از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند. اما سوالی مطرح می‌شود این است که آیا مانند کایرین ۹۸۰ مودم ۵G جداگانه تعبیه می‌شود یا اینکه کایرین ۹۹۰ به‌صورت یکپارچه از مودم ۵G بهره می‌برد؟

یکپارچه بودن مودم ۵G با تراشه منجر به بهبود مصرف انرژی می‌شود. علاوه بر این، با چنین قابلیتی، تمام گوشی‌های مجهز به این تراشه دارای قابلیت ۵G خواهند بود و این یعنی هواوی دیگر نیازی به عرضه مدل ۵G جداگانه ندارد.

طبق گزارش‌هایی که تا حالا منتشر شده، این تراشه با فناوری ۷ نانومتری EUV ساخته می‌شود و از فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه هم پشتیبانی می‌کند. هواوی معمولا خیلی سریع از تکنولوژی‌های جدید شرکت ARM استفاده می‌کند و این یعنی می‌توانیم انتظار ارائه هسته Cortex-A77 برای پردازنده و تعبیه پردازنده گرافیکی Mali-G77 را داشته باشیم. در کنار آن، باید به بهبود عملکرد واحد پردازش عصبی هم اشاره کنیم.

