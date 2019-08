مقایسه دوربین نوت ۱۰ پلاس با پی ۳۰ پرو، پیکسل ۳ و آیفون XS مکس در نور کم

با معرفی رسمی گوشی‌های سری نوت ۱۰، فرصت بیشتری در اختیار متخصصین حوزه تکنولوژی قرار گرفت تا امکانات و قابلیت‌های این گوشی را با دیگر گوشی‌های پرچم‌دار موجود مقایسه کنند. در اینجا به مقایسه دوربین‌ این گوشی با گوشی‌های قدرتمندی چون هواوی پی ۳۰ پرو، گوگل پیکسل ۳ و آیفون XS Max می‌پردازیم تا ببینیم آیا سامسونگ می‌تواند از نظر دوربین رضایت کاربران خود را جلب کند یا خیر.

گوشی‌های انتخاب شده در دسته بهترین گوشی‌ها از لحاظ دوربین قرار می‌گیرند و جز پیکسل ۳، باقی محصولات در بین ۱۰ گوشی برتر از لحاظ دوربین در وب‌سایت dxomark قرار دارند. (البته این بدان معنا نیست که کیفیت دوربین پیکسل ۳ ضعیف است.) همه گوشی‌های انتخاب شده، جز محصول قدرتمند اپل از حالت تاریکی (Night Mode) پشتیبانی می‌کنند تا در شرایط نوری نامساعد، با جذب نور بیشتر، تصاویر با کیفیت‌تری را ثبت کنند. بنابراین با مشاهده تصاویر زیر می‌توانید علی‌رغم انتخاب بهترین گوشی از لحاظ عکاسی در نور کم، تأثیر حالت تاریکی را هم به عینه تماشا کنید.

لازم به ذکر است که این مقایسه عملکرد دوربین‌ها را در همه شرایط بررسی نکرده و تمام تصاویر عمدتا در تاریکی شب به ثبت رسیده‌اند. لذا نمرات نهایی که به گوشی‌ها داده می‌شود تنها در زمینه عکاسی در نور کم است.

عکاسی با تنظیمات خودکار در تاریکی کامل

امتیاز گوشی ۶ سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۹ هواوی پی ۳۰ پرو ۴ گوگل پیکسل ۳ ۵ آیفون XS مکس

شاید گلکسی نوت ۱۰ پلاس به نسبت گوشی‌های دیگر از ویژگی‌ها و امکانات متعدد و جذابی برخوردار باشد، اما در مکان کاملا تاریک همانند تصویر بالا، این گوشی نتوانست پرچم‌دار ۶ ماه قبل هواوی را شکست دهد. هرچند عملکرد این گوشی بهتر از محصول گوگل و اپل بوده است. در اولین مقایسه، تمام تنظیمات دوربین روی حالت خودکار قرار داشت و مکان مورد نظر هم به قدری تاریک بود که حرکت انسان به سختی در آن قابل تشخیص بود.

همانطور که مشاهده کردید، هواوی پی ۳۰ پرو از این محل تاریک یک مکان کاملا روشن ساخت اما دیگر گوشی‌ها با میزان تاریکی مختلف، تصاویر مورد نظر را ثبت کردند. البته نوت ۱۰ پلاس هم تا حدودی در این زمینه خوب عمل کرد اما به هیچ عنوان نمی‌توان کیفیت تصویر ثبت شده با دوربین این گوشی را حتی نزدیک به آنچه که پی ۳۰ پرو ثبت کرد بدانیم.

عکاسی با حالت تاریکی (Night Mode)

امتیاز گوشی ۹ سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۷ هواوی پی ۳۰ پرو ۸ گوگل پیکسل ۳ ۴ آیفون XS مکس

همانطور که مشاهده می‌کنید، در حالت تاریکی، گلکسی نوت ۱۰ پلاس با فاصله کمی نسبت به گوگل پیکسل ۳ در صدر قرار می‌گیرد. اما این را هم نباید فراموش کرد که ظاهرا فرایند ثبت تصاویر در این حالت در نوت ۱۰ پلاس و هواوی پی ۳۰ پرو کمی طول می‌کشد. این درحالیست که پیکسل ۳ با سرعت این فرایند را پشت سر گذاشته و تصویر بسیار خوب و با کیفیتی نیز ثبت کرد. آیفون XS مکس هم از حالت تاریکی پشتیبانی نمی‌کند!

دوربین در حالت تاریکی، تصویری که نور و جزئیات بیشتری دارد را ثبت می‌کند اما این مسئله باعث می‌شود تصاویر ثبت شده از حالت طبیعی خود فاصله گرفته و بیش از حد شفاف شوند. کمی سخت است بین پیکسل ۳ و نوت ۱۰ پلاس برنده نهایی را انتخاب کنیم اما به نظر می‌رسد تصاویر ثبت شده توسط نوت ۱۰ پلاس از جزئیات بیشتری برخوردارند و لذا دوربین این گوشی در این بخش با اختلاف بسیار کمی نسبت به پیکسل ۳ پیروز خواهد بود.

عکاسی از چراغ نئون

امتیاز گوشی ۷ سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۵ هواوی پی ۳۰ پرو ۹ گوگل پیکسل ۳ ۷ آیفون XS مکس

یکی از عجیب‌ترین تصاویری که هنگام عکاسی از نور نئون به ثبت رسیده متعلق به هواوی پی ۳۰ پرو است! به عبارتی دوربین قدرتمند این گوشی در ثبت نور قرمز رنگ لوگو به هیچ عنوان موفق عمل نکرد و تصویر ثبت شده توسط این گوشی از جزئیات کمتری نسبت به بقیه تصاویر برخوردار بود.

بهترین تصویر اما بدون شک متعلق به گوگل پیکسل ۳ است. رنگ شفاف با بالاترین جزئیات ممکن و بسیار با کیفیت که باقی گوشی‌ها از ثبت چنین تصویری ناتوان بودند. در رتبه دوم و سوم اما مشترکا نوت ۱۰ پلاس و آیفون XS مکس قرار می‌گیرند؛ چراکه تصویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی‌ها بسیار بهم شبیه است و به سختی می‌توان گفت کدام یک بر دیگری برتری دارد. در رتبه آخر هم بدون شک هواوی پی ۳۰ پرو قرار می‌گیرد که به طرز عجیبی در این بخش شکست خورد!

منطقه ساحلی

امتیاز گوشی ۷ سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۸ هواوی پی ۳۰ پرو ۷ گوگل پیکسل ۳ ۴ آیفون XS مکس

منطقه ساحلی آن‌هم زیر نور ماه، منظره‌ای بسیار شگفت‌انگیز برای عکاسی است. کیفیت این تصاویر با روشن کردن حالت تاریکی کمی بهبود پیدا کرد و جزئیات بیشتری به نمایش درآمد. اما با نگاهی به تصاویر ثبت شده توسط گوگل پیکسل ۳ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس به وضوح می‌توانیم رنگ‌های مصنوعی ایجاد شده را ببینیم. با این اوصاف تصاویر ثبت شده توسط این دو گوشی و هواوی پی ۳۰ پرو از کیفیت خوبی برخوردار بودند اما محصول هواوی درحالیکه جزئیات خوبی را به نمایش درآورد، رنگ‌ها را هم تا حدودی طبیعی و متعادل جلوه داد. به همین دلیل با یک اختلاف نسبت به نوت ۱۰ پلاس و پیکسل ۳ در صدر قرار می‌گیرد.

عکاسی از جاده

امتیاز گوشی ۸ سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۶ هواوی پی ۳۰ پرو ۷ گوگل پیکسل ۳ ۵ آیفون XS مکس

حالت تاریکی در آخرین محل عکاسی تغییرات زیادی روی تصاویر اعمال نکرد. اما در همین حالت‌ها هم به وضوح می‌توان کیفیت بهتر نوت ۱۰ پلاس را در مقایسه با باقی گوشی‌ها مشاهده کرد. در تصویری که هواوی پی ۳۰ پرو ثبت کرده شاهد رنگ‌های به مراتب سردی هستیم که کمی از زیبایی تصویر کاسته است. پیکسل ۳ هم توانسته تصویری با کیفیت بین پی ۳۰ پرو و نوت ۱۰ پلاس ثبت کند و لذا بعد از نوت ۱۰ پلاس و بالاتر از هواوی پی ۳۰ پرو در رتبه دوم قرار می‌گیرد. آیفون XS مکس هم که از حالت تاریکی پشتیبانی نمی‌کند و در تمام تصاویری که با استفاده از این حالت ثبت شده در رده آخر قرار می‌گیرد.

نتیجه

مجموع امتیازات گوشی ۳۷ سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۳۵ هواوی پی ۳۰ پرو ۳۵ گوگل پیکسل ۳ ۲۵ آیفون XS مکس

با جمع امتیازات ثبت شده، می‌بینیم که جدیدترین محصول بازار، بیشترین امتیازات را نیز از آن خود کرد. هواوی پی ۳۰ پرو و گوگل پیکسل ۳ نیز تنها با دو امتیاز اختلاف نسبت به نوت ۱۰ پلاس، مشترکا در رده‌ دوم قرار می‌گیرند و در در رده آخر هم طبیعتا آیفون XS مکس جای می‌گیرد.

البته این امتیازات به هیچ عنوان نشان دهنده کیفیت کلی دوربین‌های این گوشی‌ها نیست چراکه تنها نشان دهنده وضعیت آن‌ها در شرایط نوری نامساعد است. از طرفی امتیاز بالای گلکسی نوت ۱۰ پلاس نمی‌تواند نقطه ضعف آزار دهنده آن را پنهان کند. هانطور که اشاره شد، این گوشی هنگام ثبت تصاویر در حالت تاریکی بسیار کند عمل می‌کند و این مسئله زمانی که بخواهید در تاریکی شب عکس‌های متعددی ثبت کنید بیش از پیش آزار دهنده خواهد بود. اما با همه این تفاسیر نمی‌توان کیفیت تصاویر دوربین این گوشی را به خاطر عملکرد کند آن در حالت تاریکی نادیده گرفت.

در رده دوم شاید بهتر باشد هواوی پی ۳۰ پرو را قرار دهیم. کافی است نگاهی به اولین تصویر ثبت شده توسط این گوشی بیاندازید تا متوجه شوید پی ۳۰ پرو حتی بدون فعال بودن حالت تاریکی، تاریکی شب را تقریبا به روشنایی روز تبدیل کرد!

گوگل پیکسل ۳ هم در رده سوم قرار می‌گیرد. گوشی که اگرچه مدت زمان زیادی از عرضه آن می‌گذرد، اما همچنان در شرایط نوری نامساعد تصاویری به کیفیت نوت ۱۰ پلاس تازه وارد ثبت می‌کند. سرعت ثبت تصاویر در حالت تاریکی در این گوشی نیز بسیار بالا بود و لذا می‌توان آن را رقیب شایسته‌ای برای گلکسی نوت ۱۰ پلاس و هواوی پی ۳۰ پرو در عکاسی در شرایط نوری نامساعد دانست.

در رده آخر هم آیفون XS مکس قرار می‌گیرد. محصولی از شرکت اپل که از حالت تاریکی پشتیبانی نمی‌کند و تقریبا همه امتیازات این بخش را از دست داد تا در رده آخر جای گیرد. بهتر است اپل برای ماندن در عرصه رقابت، در پرچم‌داران جدید خود این خلأ بزرگ را پر کند.

برای مشاهده امتیازات کلی این گوشی‌ها در بخش دوربین می‌توانید به وب‌سایت dxomark مراجعه کنید.

منبع: phonearena

