گوشی ردمی ۸ پرو دارای سیستم خنک کننده مایع خواهد بود

مدیران شرکت ردمی که زیرمجموعه شیائومی به حساب می‌آید، به تازگی اعلام کرده‌اند نوت ۸ پرو معرفی خواهد شد و آنطور که به نظر می‌رسد، نمی‌توانند جلوی خود را بگیرند که اطلاعات این گوشی را پیش از معرفی لو ندهند. پس از اینکه مدیر برند ردمی، Lu Weibing، تصاویری از دوربین ۶۴ مگاپیکسلی این گوشی منتشر کرد، حالا اطلاعات بیشتری درباره سخت‌افزار و عملکرد این گوشی اعلام کرده‌اند.

این گوشی قرار است با پردازنده ۱۲ نانومتری Helio G90T عرضه شود که ساخت شرکت مدیاتک است. عملکرد این پردازنده نیز طبق بنچمارک اپلیکیشن AnTuTu، همرده با پردازنده ۷ نانومتری Kirin 810 خواهد بود. همچنین ردمی گفته که در گوشی ردمی نوت ۸ پرو از سیستم خنک کننده مایع استفاده خواهد کرد که این مورد نیز در بهبود عملکرد سخت‌افزاری گوشی تاثیر خواهد گذاشت.

طبق پوسترهای رسمی، این سیستم خنک کننده می‌تواند تا ۶ درجه سلسیوس دمای پردازنده را کاهش دهد که در مواقعی که با گوشی بازی می‌کنید، تاثیر گذار خواهد بود.

سری گوشی‌های ردمی نوت ۸ قرار است در تاریخ ۷ شهریور معرفی شود. همچنین شرکت ردمی، برنامه‌ای برای رزرو خرید این گوشی از روز گذشته اجرا کرده و در ۲۴ ساعت، بیش از یک میلیون نفر در این برنامه عضو شده‌اند تا اطلاعات بیشتر از این گوشی دریافت کنند و بتوانند جزو اولین نفرهایی باشند که می‌توانند این گوشی را خریداری کنند. با همین آمار، به نظر می‌رسد این گوشی خواهد توانست در چند ماه رکورد فروش گوشی ردمی نوت ۷ را بشکند که خبر خوبی برای شرکت تازه تاسیس ردمی به حساب می‌آید.

برای مقایسه، باید بگوییم که سه گوشی حال حاضر ردمی، توانسته‌اند در هفت ماه، بیش از ۲۰ میلیون فروش داشته باشند که فوق العاده است. با این تفاسیر، گوشی‌های سری ردمی نوت ۸ کار سختی خواهند داشت تا بتوانند رکورد قبلی شرکت ردمی را جابه‌جا کنند. شما درباره این محصول جدید ردمی چه فکر می‌کنید؟

