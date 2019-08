شرکت HMD Global که صاحب امتیاز برند نوکیا است، در حال تدارک یک گوشی میان‌رده جدید به نام نوکیا ۷.۲ است که احتمالا در نمایشگاه IFA شاهد معرفی آن خواهیم بود. حالا به تازگی عکس‌هایی جدید از این گوشی منتشر شده که نشان می‌دهد طراحی دستگاه نهایی شده است.

در این تصاویر می‌توانیم بار دیگر بخش جلویی این گوشی و بریدگی قطره مانند نمایشگر نوکیا ۷.۲ را ببینیم. در بخش پشتی این گوشی نیز قرار است شاهد دوربین سه گانه باشیم که این دوربین‌ها در یک ماژول دایره‌ای شکل قرار می‌گیرد. سنسور اثر انگشت نیز در زیر این ماژول دایره‌ای شکل دوربین قابل مشاهده است.

طبق آخرین اطلاعاتی که از این گوشی داریم، نوکیا ۷.۲ قرار است با نمایشگر ۶.۲ اینچی فول اچ‌دی پلاس عرضه شود. همچنین به لطف بنچمارک‌های این گوشی در اپلیکیشن Geekbench، می‌دانیم که این گوشی با پردازنده اسنپدراگن ۷۱۰ عرضه می‌شود و ۶ گیگابایت حافظه رم در کنار آن حاضر خواهد بود. همچنین از آن‌جایی که با یک گوشی نوکیا طرف هستیم، یعنی سیستم عامل دستگاه هم تحت لیسانس Android One خواهد بود و با اندروید خام عرضه می‌شود.

نوکیا ۷.۲ در حال حاضر توانسته گواهی‌های لازم برای عرضه را دریافت کند و این گوشی حتی به خبرنگاران حاضر در مراسمی که اخیرا شرکت زایس برگزار کرده بود، نشان داده شده است. این یعنی احتمالا نوکیا ۷.۲ در بخش عکاسی حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت و باید ببینیم در عمل دوربین این گوشی چطور عمل می‌کند. از آن‌جایی که HMD Global قصد عرضه محصول در نمایشگاه IFA برلین در ماه سپتامبر را دارد، به احتمال بسیار زیاد عرضه این محصول در این نمایشگاه خواهیم بود که از روز ۱۴ شهریور ماه، آغاز خواهد شد.

