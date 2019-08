ویدیو تست مقاومت گلکسی نوت ۱۰ پلاس در برابر ضربه و خط و خش

گلکسی نوت ۱۰ پلاس در حال حاضر بزرگ‌ترین گوشی هوشمند از سری نوت است که سامسونگ تاکنون ساخته. یک نمایشگر ۶.۸ اینچی تقریبا بدون حاشیه که از زیبایی مثال‌زدنی برخوردار است. اما آیا سامسونگ گوشی زیبای خود را آنقدر مقاوم طراحی کرده تا در برابر خط و خش و ضربه‌های احتمالی در امان باشد؟

به طور کلی گلکسی نوت ۱۰ پلاس از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است. هردو بخش جلویی و پشتی دستگاه از گوریلا گیس ۶ ساخته شده‌اند که البته امسال سامسونگ این دو گوشی را به یک محافظ صفحه شرکتی نیز مجهز کرده است.

شما عزیزان می‌توانید تست مقاومت گلکسی نوت ۱۰ پلاس را در ویدئو زیر مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده کردید، هم بخش جلویی و هم بخش پشتی گلکسی نوت ۱۰ پلاس با سختی سطح ۶ خراش برداشتند. اما جالب است حتی با سختی سطح ۷ که خراشیدگی نسبتا عمیقی نیز روی بدنه ایجاد کرد، عملکرد حسگر اثر انگشت تعبیه شده درون نمایشگر تحت تاثیر قرار نگرفت و به همان سرعت و دقت قبل بود.

در رابطه با قلم S-Pen گلکسی نوت ۱۰ پلاس باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه سامسونگ هرسال این قلم را با ویژگی‌های جدیدی مجهز می‌کند، اما جنس بدنه آن همچنان از پلاستیک است که با یک فشار ساده می‌شکند. البته از آن‌جایی که این قلم از ضخامت بسیار کمی برخوردار است، انتظار مقاومت بالایی نیز از آن وجود ندارد اما سامسونگ حتما باید فکری به حال تقویت بدنه این قلم کند.

در بخش مربوط به تست خمیدگی نیز گلکسی نوت ۱۰ پلاس کاملا سربلند خارج شد. محصولی که ثابت کرد نه تنها از زیبایی و ظرافت بسیار بالایی برخوردار است، بلکه مقاومت فوق‌العاده‌ای نیز در برابر فشارهای وارده از خود نشان می‌دهد.

در مجموع نوت ۱۰ پلاس را باید یکی از بهترین گوشی‌های سال ۲۰۱۹ دانست که علاوه بر ویژگی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متعدد، از کیفیت ساخت بسیار بالا و ظرافت و زیبایی مثال‌زدنی نیز برخوردار است.

منبع: gsmarena

