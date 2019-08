تصاویر جدید از گوشی اوپو رینو ۲Z لو رفت

شرکت اوپو قصد دارد یک مراسم بزرگ در تاریخ ۶ شهریور ماه برگزار کند که از همین حالا می‌دانیم که گوشی پرچمدار رینو ۲ در این مراسم معرفی خواهد شد. از چند روز پیش تا الان نیز خبرهای مختلفی درباره گوشی‌های جدید اوپو شنیده‌ایم و به نظر می‌رسد رینو ۲ تنها گوشی نخواهد بود که اوپو در این مراسم معرفی می کند. پس از اینکه خبرهایی در رابطه با گوشی اوپو رینو A دیدیم، حالا نوبت به دیگر میان‌رده جدید این شرکت یعنی گوشی اوپو رینو ۲Z رسیده تا تصاویر و مشخصات احتمالی آن را ببینیم.

همانطور که از اسم اوپو رینو ۲Z پیداست، این گوشی قرار است جایگزین اوپو رینو Z شود که در ماه خرداد به بازار آمده بود. در این گوشی برخلاف مدل قبلی، خبری از بریدگی نمایشگر نخواهد بود و به جای آن دوربین سلفی پاپ‌آپ در لبه بالایی دستگاه قرار می‌گیرد. در بخش پشتی این گوشی نیز می‌توانیم چهار دوربین ببینیم که به صورت عمودی چیده شده‌اند و فلش LED دوگانه هم در سمت راست آن‌ها قرار دارد.

در لبه پایینی این گوشی نیز یک جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون در کنار پورت USB-C و خروجی بلندگوی اصلی دستگاه قرار گرفته است. بر اساس شایعات قبلی، اوپو رینو ۲Z قرار است با نمایشگر ۶.۵۳ اینچی AMOLED همراه باشد که رزولوشن آن نیز فول‌اچ‌دی‌پلاس خواهد بود. همچنین اگر دقت کنید، سنسور اثر انگشت در روی بدنه دستگاه قرار نگرفته زیرا این سنسور، در زیر نمایشگر قرار دارد و روی آن و نمایشگر دستگاه نیز، قرار است شیشه محافظ گوریلا گلس ۵ قرار بگیرد. همچنین گفته شده که اوپو رینو ۲Z با پردازنده مدیاتک Helio P90 عرضه خواهد شد و در کنار آن ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قرار خواهد گرفت.

از چهار دوربینی که در بخش پشتی اوپو رینو ۲Z قرار گرفته، دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی خواهد بود. همچنین در کنار آن یک دوربین ۸ مگاپیکسلی با لنز اولترا واید که زاویه دید ۱۱۹ درجه‌ای فراهم می‌کند نیز وجود خواهد شد. دو دوربین دو مگاپیکسلی دیگر هم در این بخش قرار می‌گیرد که هم وظیفه سنجش عمق میدان در عکاسی را به عهده خواهند داشت و هم در فیلم‌برداری. دوربین پنجم که به صورت پاپ‌آپ و در لبه بالایی دستگاه قرار گرفته نیز ۱۶ مگاپیکسلی خواهد بود.

این گوشی با یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری عرضه می‌شود و فناوری شارژ سریع اختصاصی اوپو که VOOC 3.0 نام دارد نیز در این گوشی پشتیبانی می‌شود. گفته شده که اوپو رینو ۲Z ابتدا در کشور هند عرضه خواهد شد و قیمت آن چیزی حدود ۳۴۸ دلار خواهد بود. شما درباره این گوشی و دیگر محصولات خانواده اوپو رینو چه فکر می‌کنید؟

