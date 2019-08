تلویزیون وان پلاس TV از پردازنده مدیاتک و رم ۳ گیگابایتی بهره خواهد برد

اگر این چند روزه اخبار را دنبال کرده باشید، حتما می‌دانید که شرکت وان پلاس قصد دارد به زودی اولین تلویزیون خود را با نام وان پلاس TV عرضه کند. پیش‌‌تر مشخص شد که این تلویزیون اندازه‌ای ۵۵ اینچی خواهد داشت و پنل آن هم از نوع QLED خواهد بود. حالا اما مشخصات سخت‌افزاری بیشتری از این تلویزیون هوشمند منتشر شده است.

این اطلاعات به لطف اسکرین شاتی که از صفحه کنسول توسعه دهندگان گوگل پلی منتشر شده، لو رفته است. از اسم کد تلویزیون هوشمند وان پلاس TV گرفته که قرار است Dosa (نام یک غذا از جنوب کشور هند) باشد بگیرید، تا نوع پردازنده و گرافیک این تلویزیون، منتشر شده است.

پردازنده این تلویزیون قرار است ساخت مدیاتک و چیپست MT5670 باشد که در کنار آن، پردازشگر گرافیکی Mali-G51 قرار می‌گیرد. وان پلاس TV به سه گیگابایت حافظه رم هم مجهز خواهد شد و سیستم عامل آن نیز اندروید پای خواهد بود. رزولوشن این تلویزیون در اسکرین شات بالا، ۱۰۸۰P عنوان شده اما احتمالا این رزولوشن در منوها استفاده می‌شود و در هنگام پخش، روی ۴K سوییچ خواهد شد.

آقای Pete Lau، مدیرعامل شرکت وان پلاس، اخیرا با وب‌سایت Gadgets360 مصاحبه‌ای داشته و در آن گفته که این تلویزیون از رابط کاربری بر مبنای اندروید TV بهره می‌برد که البته بهبود خواهد یافت و به صورت اختصاصی روی این تلویزیون قابل استفاده خواهد بود. همچنین او اعلام کرده که کاربران گوشی‌های وان پلاس، می‌توانند تجربه لذت‌بخش‌تری از تلویزیون هوشمند وان پلاس TV داشته باشند. او ادامه داد که برای مثال، اگر بخواهید چیزی در رابط کاربری تلویزیون تایپ کنید، به سادگی می‌توانید این کار را با گوشی وان پلاس انجام دهید.

در بخش پایانی صحبت‌ها، Lau گفت که تلویزیون وان پلاس قرار نیست مثل تلویزیون‌های شیائومی، میان‌رده باشند و در عوض این شرکت تلویزیونی پرجمدار برای رقابت با سامسونگ و سونی عرضه خواهد کرد.

البته قرار است قیمت این تلویزیون، از نمونه‌های مشابه سامسونگ و سونی ارزان‌تر باشد و این دقیقا همان فلسفه‌ای است که وان پلاس از ابتدا با آن شروع به کار کرد. در واقع همانطور که این شرکت گوشی‌هایی واقعا پرچمدار با قیمتی کمتر از پرچمداران دیگر عرضه می‌کند، حالا قرار است در دنیای تلویزیون نیز این چنین عمل کند.

وان پلاس TV را همانطور که در گذشته نیز گفته بودیم، قرار است ابتدا در کشور هند ببینیم اما وان پلاس در برنامه خود دارد که این تلویزیون هوشمند را در کشور‌های دیگر نیز عرضه کند. البته هنوز زمان مشخصی برای عرضه جهانی این تلویزیون اعلام نشده است. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟ آیا وان پلاس می‌تواند در دنیای تلویزیون‌ها نیز به اندازه دنیای گوشی‌های هوشمند، موفق باشد؟

