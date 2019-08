گلکسی نوت ۱۰ در دو نسخه با اندازه‌های متفاوت تولید شده است: نسخه استاندارد که گلکسی نوت ۱۰ نام دارد و نسخه بزرگتر گلکسی نوت ۱۰ پلاس نام گرفته است. بر خلاف سری گلکسی S که تنها از نظر ابعاد با یکدیگر تفاوت دارند، تفاوت‌های بین دو نسخه گلکسی نوت جدید کاملا مشخص هستند.

با نگاه کردن به مشخصات هر دو دستگاه متوجه می‌شوید که نسخه پلاس دست برتر را دارد. به همین دلیل انتظار داریم این گوشی تمامی نیازهای ما را برآورده سازد و میراث‌دار شایسته‌ای برای نسل‌های قبل خانواده نوت باشد. با توجه به اینکه گلکسی نوت ۱۰ پلاس بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، گلکسی نوت استاندارد به یک محصول در سایه تبدیل می‌شود که به سامسونگ امکان می‌دهد آزادانه ویژگی‌های جدیدی را روی این دستگاه مورد آزمایش قرار دهد. کره‌ای‌ها امسال آن‌طور که باید از این فرصت استفاده نکردند و تغییرات بین دو نسخه از گلکسی نوت ۱۰ تنها به کاهش ابعاد و حذف برخی ویژگی‌های نسخه پلاس در نسخه استاندارد خلاصه شد. اما ممکن است سال آینده اوضاع متفاوت باشد.

گرچه مهندسان سامسونگ به‌خوبی از پس تولید یک محصول مناسب برآمده‌اند، اما یکی از انتظارهای ما برای نسل بعدی گلکسی نوت این است که سال آینده نسخه‌ای از گلکسی نوت ۱۱ را با نمایشگر تخت مشاهده کنیم. شاید شما هم در مورد وجود یک گلکسی نوت با نمایشگر تخت با ما هم‌‌عقیده باشید، اما چرا به وجود این نسخه نیاز است؟

ارائه انتخاب‌های معقول‌تر

گرچه در ابتدای متن ذکر شد که مشخصات سخت افزاری گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس با یکدیگر متفاوت است، اما همچنان به دلیل شباهت ظاهری، بسیاری از کاربران به جز تفاوت در ابعاد دستگاه‌ها، تفاوت دیگری بین گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس قائل نمی‌شوند. اگر سامسونگ در نسخه‌ کوچکتر از نمایشگر تخت استفاده می‌کرد، می‌توانست تمایز بین دو نسخه را بیشتر نمایان کند. از سوی دیگر، به این دلیل که کاربران گلکسی نوت‌ها معمولا کاربران حرفه‌ای هستند و از گوشی خود استفاده‌های بسیاری دارند، به ظاهر و نوع نمایشگر خود اهمیت بیشتری می‌دهند.

بعضی از این کاربران نمایشگر مسطح را ترجیح می‌دهند و در این‌صورت مجبور خواهند شد بین سری گلکسی نوت ۱۰ و سایر گوشی‌ها، یکی را انتخاب کنند. اما سامسونگ می‌توانست با ارائه گلکسی نوت ۱۰ با نمایشگر تخت، طرفداران هر دو نوع نمایشگر را راضی نگه دارد. همچنین، استفاده از نمایشگر مسطح باعث کاهش قیمت نهایی دستگاه نیز می‌شد که یک عامل مهم در فروش بیشتر آن محسوب می‌شود. در واقع سامسونگ با عرضه گلکسی نوت ۱۰ با نمایشگر تخت، با یک تیر دو نشان می‌زد؛ هم نسخه پلاس که گران‌قیمت‌تر است، انحصارا از زیبایی نمایشگر خمیده بهره‌مند می‌شد و هم نسخه استاندارد که ارزان‌تر و کوچکتر است به نمایشگری مناسب‌تر مجهز می‌شد.

وان پلاس در نسل جدید پرچم‌دارانش دقیقا از همین سیاست پیروی کرد و با وجود شباهت زیاد وان پلاس ۷ پرو به وان پلاس ۷، نسخه پرو از نمایشگر خمیده استفاه می‌کند که زیبایی بیشتری به دستگاه بخشیده است. حتی خود سامسونگ نیز گلکسی S10e را که ارزان‌ترین پرچمدار امسال سری S است، با نمایشگر تخت عرضه کرده است که باعث محبوبیت این دستگاه شد. البته بسیاری معتقدند که نمایشگرهای خمیده زیباتر هستند، اما شاید شما هم با هم‌عقیده باشید و زیبایی را بر کارایی ترجیح دهید. اما نمایشگر تخت چه مزایای دیگری دارند؟

نمایشگر تخت برای کار با قلم مناسب‌تر است

به لطف S Pen، فبلت‌های سری گلکسی نوت به یک ابزار حرفه‌ای تبدیل شده‌اند که می‌توان با آن‌ها کارهای بسیار خلاقانه‌ای انجام داد. اما برای بهره بردن از امکانات این قلم به بهترین نحو، نیاز است که همه صفحه نمایش را در اختیار داشته باشیم. با توجه به این‌که گلکسی نوت ۱۰ نسبت به نوت ۱۰ پلاس نمایشگر کوچکتری دارد، کار کردن با قلم را سخت‌تر نموده است؛ اما لبه‌های خمیده صفحه نمایش نیز می‌توانند بیشتر ما را از کار کردن با قلم استایلوس در این نسخه ناامید کنند. گرچه میزان خمیدگی صفحه نمایش نسل‌های اخیر پرچم‌داران سامسونگ به حداقل رسیده است، اما باز هم با نمایشگر تخت فاصله بسیاری دارند و در بهترین حالت، لبه‌های نمایشگر خمیده همچنان کمی تاریک‌تر است.

یکی از ویژگی‌های جدید گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس، واقعیت افزوده Doodles است که با کمک S Pen می‌توان بهتر از آن بهره گرفت؛ اما بازهم لبه‌های خمیده نمایشگر می‌تواند مزاحم باشد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که نمایشگر تخت شباهت بیشتری به صفحه کاغذ دارد که برای یادداشت برداری و نقاشی مناسب‌تر است.

حذف لمس تصادفی نمایشگر

زمانی که صفحه نمایش گوشی شما از نوع خمیده باشد، لمس تصادفی و ناخواسته آن اجتناب ناپذیر است. البته عوامل مختلفی در این وقوع این مشکل نقش دارند، مانند نحوه در دست گرفتن گوشی یا استفاده از قاب محافظ. اما در هر صورت گوشی شما ناخواسته عملی را انجام خواهد داد، زیرا به طور تصادفی یک فرمان لمسی دریافت کرده است.

مقاومت بیشتر

لبه‌های نمایشگر خمیده مستعد آسیب دیدگی به وسیله اجسام تیز هستند و در نهایت خط و خش‌هایی روی آن‌ باقی می‌ماند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. همچنین، صفحه نمایش‌های خمیده در برابر سقوط و ضربه نیز مقاومت کمتری دارند. حتی استفاده از قاب‌های مختلف نیز نمی‌تواند به‌طور کامل از نمایشگر در مقابل آسیب‌ها محافظت کند. به علاوه، اگر سبک زندگی شما به گونه‌ای است که فعالیت و تحرک در آن نقش پررنگی دارند، باید بیشتر نگران حفاظت از نمایشگر گوشی در مقابل سقوط یا ضربه باشید.

در پایان با توجه به همه موارد بیان شده، بهتر بود تا سامسونگ همان سیاستی که برای گلکسی S10e اتخاذ کرده بود را برای گلکسی نوت ۱۰ سخه استاندارد نیز دنبال می‌کرد و نسخه ارزان‌تر فبلت خود را با نمایشگری تخت تولید می‌کرد. با این کار، موفقیت این مدل توسط برتری‌های نسخه پلاس تحت تاثیر قرار نمی‌گرفت و یک تمایز بزرگ میان آن‌ها وجود داشت که علاوه بر مزیت‌های ذکر شده برای کاربران، کمپانی کره‌ای را نیز با فروش موفق‌تری روبرو می‌کرد.

