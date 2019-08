حدودا از سال ۲۰۱۷ بود که متوسط قیمت گوشی‌های هوشمند به طور ناگهانی افزایش پیدا کرد و در نتیجه بخش بزرگی از کاربران از خرید گوشی‌های هوشمد جدید و قدرتمند بازماندند.

اما دلیل این افزایش قیمت چه می‌تواند باشد؟ مسلما دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، اما اگر بخواهیم مختصر و مفید به یک دلیل عمده اشاره کنیم، باید بگوییم افزایش بی‌سابقه رقابت بین شرکت‌های بزرگ دنیا بوده که از اصلی ‌ترین دلایل گرانی عجیب گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید. شرکت‌ها برای عقب نماندن از عرصه رقابت، از فناوری‌ها و ابزارهای گران‌قیمت‌تری در گوشی‌های خود استفاده کردند و نتیجه آن هم چیزی جز گرانی این محصولات نبود.

از اپل شروع کنیم. معمولا این شرکت به خاطر قیمت بالای محصولات خود شهره است و عجیب نیست اگر آیفون‌های جدید بدون تغییرات عمده با قیمتی بیشتر عرضه شوند! سال گذشته، این شرکت تصمیم گرفت برای استفاده از ویژگی فیس آیدی (Face ID) در گوشی‌های آیفون X، حاشیه‌ای روی نمایشگر این گوشی‌ها در نظر بگیرد. زمانی که حسگر اثر انگشت به خوبی پاسخ‌گوی نیازهای کاربران بود و به هیچ عنوان لزومی نداشت با چنین قابلیت‌هایی تنها هزینه پرداختی کاربران افزایش یابد، چرا اپل باید دست به همچین کاری می‌زد؟

ارائه چنین فناوری‌هایی جهت حفظ بیشتر امنیت کاربران نشان از احترام اپل به کاربران دارد و ستودنی است؛ اما متاسفانه این میل به تفاوت، رقابت یا هرآنچه که هست، باعث افزایش قیمت شده و لذا سبب شد اپل برای اولین بار شاهد افت فروش گوشی‌های هوشمند خود باشد.

البته این مورد فقط به اپل و سیستم تشخیص چهره آن محدود نمی‌شود. اخیرا شاهد این بودیم که شرکت‌ها از دوربین‌های قطره‌ای (Infinity-U)، دوربین‌های نقطه‌ای (Infinity-O)، نمایشگر دوتایی، دوربین‌های سلفی پاپ آپ، حسگر اثر انگشت درون نمایشگر که کاملا ضعف آن در مقایسه با نمونه پیشین حس می‌شود و مواردی از این دست استفاده می‌کنند که باعث شده هزینه گوشی‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایش یابد.

به همه این موارد باید محافظ‌های چندلایه نمایشگر، شارژر بی‌سیم معکوس، دوربین‌های زمان پرواز (ToF)، نمایشگر‌های گران قیمت و مواردی مانند این‌ها را نیز اضافه کرد. البته اکثر این قابلیت‌ها واقعا در جهت رفع نیازهای کاربران بوده و در برخی موارد حتی به گونه‌ای باعث پیشرفت می‌شوند. اما سوال اینجاست که با این افزایش قیمت عجیب، چه عده از کاربران واقعا توانایی استفاده از این فناوری‌ها را پیدا خواهند کرد؟ اگر فناوری نتواند در خدمت عموم مردم قرار گیرد، چه ارزشی خواهد داشت؟

جدول زیر که توسط وب‌سایت Bloomberg منتشر شده، افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند از سال ۲۰۱۷ تاکنون را نشان می‌دهد.

به نظر شما واکنش ما به افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند چه بوده؟ طبیعتا از خرید گوشی‌های پرچم‌دار منصرف شدیم. طبق آخرین آماری که وب‌سایت Strategy Analytics منتشر کرده، آمریکایی‌ها تمایل بیشتری به نگهداری گوشی خود دارند. به طور متوسط، آن‌ها ۳۳ ماه گوشی خود را نگه می‌دارند.

البته این مدت زمان در ابتدا دو سال بود. اما الان به حدودا سه سال رسیده است. برای جبران ضررها، شرکت‌ها تصمیم گرفتند قابلیت‌ها و فناوری‌های جذاب و ترغیب‌کننده‌ای را به گوشی‌های خود اضافه کنند اما بجای افزایش تدریجی قیمت، به طرز سرسام‌آوری آن را افزایش دادند تا تقاضا از آنچه که هست کمتر شود.

مطالعات نشان داده تنها ۷ درصد آمریکایی‌ها حاضرند بیش از ۱۰۰۰ دلار برای گوشی خود پرداخت کنند. یعنی تنها ۷ درصد تمایل به خرید گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ، اپل و برخی شرکت‌ها همانند هواوی را دارند! اما جالب است بدانید دارندگان گوشی‌های سامسونگ و اپل کاملا به همین دو برند وفادارند و تنها گوشی‌های همین شرکت‌ها را خریداری می‌کنند. این درحالی است که کاربران گوشی‌هایی همچون ال جی و موتورولا، کمتر از ۵۰ درصد مواقع به خرید گوشی با همان برند رغبت نشان می‌دهند.

کاربران کم سن و سال و همچنین خانم‌ها بیشتر تمایل به استفاده از گوشی‌هایی دارند که از کیفیت دوربین خوبی برخوردار باشد. همچنین تنها ۱ نفر از هر ۳ خریدار گوشی‌های هوشمند به قابلیت‌های جذاب و بی‌شمار گوشی‌ها اهمیت می‌دهند. پس چرا شرکت‌ها همچنان روی افزایش قابلیت‌ها و متعاقبا قیمت گوشی‌های خود اصرار دارند؟ به نظر می‌رسد حداقل در آمریکا، مقرون به صرفه بودن قانع‌کننده‌ترین دلیل برای خرید یک گوشی هوشمند به حساب می‌آید.

