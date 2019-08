در طول چند سال گذشته، تحلیل‌گران همیشه پیش‌بینی می‌کردند اپل آیفون‌های جدید خود را با ویژگی‌های جدید و منحصربفردی منتشر کند که آیفون‌ ۱۱ نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در سال ۲۰۱۶، بسیاری‌ها گمان می‌کردند از آن‌جایی که آیفون ۶ فروش فوق‌العاده بالایی را تجربه کرده، اپل آیفون‌ ۷ را با قابلیت‌های بسیار بالایی روانه بازار خواهد کرد و لذا این گوشی می‌تواند رکورد فروش بیشتری داشته باشد.

با عرضه آیفون‌ X در سال ۲۰۱۷، بسیاری‌ها پیش‌بینی می‌کردند آیفون جدید با ارائه قابلیت‌های جدید می‌تواند رکورد جدیدی را در فروش به ثبت برساند اما این اتفاق نیفتاد و حتی در ادامه و با معرفی آیفون‌های دیگر در سال ۲۰۱۸ هم نه تنها رکورد بهتری ثبت نشد، بلکه آمار فروش گوشی‌های اپل هم با افت مواجه شد.

یکی از دلایل این امر این است که کاربران دلیل خاصی برای فروش گوشی‌های آیفون خود ندارند. به نظر می‌رسد دوره افرادی که هر سال گوشی خود را با گوشی‌های جدید تعویض می‌کردند به سر آمده؛ چراکه وب‌سایت Strategy Analytics هم طی جدیدترین تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که کاربران گوشی‌های هوشمند حداکثر تا ۳ سال تمایلی به تعویض گوشی‌های خود ندارند.

طبق آخرین گزارشات، کاربران آیفون به طور میانگین ۱۸ ماه و کاربران سامسونگ به طور میانگین ۱۶.۵ ماه گوشی‌های خود را نگه می‌دارند. همچنین ۱ نفر از هر ۵ نفر گوشی خود را حدودا ۳ سال نگه می‌‌دارند. این درحالی است که افراد مسن (۵۵ الی ۷۵ سال) حتی بیش از ۳ سال از گوشی خود استفاده می‌کنند.

دوره سوبسید شرکت‌های مخابراتی هم خیلی وقت است که به پایان رسیده و گوشی‌های امروزی هم طول عمر نسبتا بیشتری نسبت به گذشته دارند. از طرفی آیفون‌های جدید هم ویژگی منحصر بفرد خاصی برای ارائه به کاربران ندارند و از زمانی که یک ویژگی فوق‌العاده به آیفون‌ها اضافه شده زمان زیادی می‌گذرد.

از آن‌جایی که کاربران نوآوری خاصی در پرچم‌دارهای جدید شرکت‌ اپل (یا هر شرکت دیگر) مشاهده نمی‌کنند که آن‌ها را ترغیب به خرید این گوشی‌ها کند، بنابراین این شرکت‌ها افت قابل توجهی را در فروش تجربه خواهند کرد. در عین حال، تمایل برخی شرکت‌ها مانند اپل به دریافت سود بیشتر باعث افزایش قیمت گوشی‌ها، به خصوص مدل‌های ۵G تا بیش از ۱۰۰۰ دلار شده است. این درحالی است که ۱ نفر از هر ۴ نفر وجود فناوری ۵G را قابلیتی ضروری در گوشی آینده خود می‌داند و اگر قیمت این دستگاه‌ها همچنان بالا بماند، مانع بزرگی سر راه کاربران برای خرید این گوشی‌ها قرار خواهد گرفت.

با این اوصاف، عرضه آیفون‌های جدید اپل هیچ رکورد جدیدی را برای این شرکت به همراه نخواهد داشت. حتی مدل (احتمالی) آیفون پرو با دوربین‌های سه‌گانه! البته اپل تنها در بخش گوشی‌های هوشمند چنین افتی را در فروش تجربه کرده و در دیگر بخش‌ها همچون گجت‌های پوشیدنی سود بسیار زیادی را دریافت کرده است.

لازم به ذکر است طبق جدیدترین اخبار، انتظار می‌رود اپل در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹، (۱۹ شهریور ۹۸)، طی رویدادی از آیفون‌های جدید خود رونمایی کند.

نظر شما در رابطه با آینده گوشی‌های هوشمند شرکت اپل چیست؟ آیا این شرکت می‌تواند با معرفی آیفون‌های سری ۱۱ بازهم به وضعیت خوب سابق در بخش گوشی‌های هوشمند برگردد؟

