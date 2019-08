ساعاتی قبل، اکانت توییت OnLeaks و سایت Pricebaba رندرهای وان پلاس ۷T را منتشر کردند. این رندرها، تمام زوایای مدل جانشین وان‌پلاس ۷ را نمایش می‌دهند. از جمله مشخصه‌ای که توجه را تا حد زیادی جلب می‌کند، مدور بودن ماژول دوربین است.

این ماژول دوربین که برآمدگی زیادی نسبت به پنل پشتی دارد، سه دوربین را در خود جای داده که به‌صورت افقی در مرکز این دایره چیده شده‌اند. در پایین این دایره هم یک فلش دیده می‌شود. وان‌پلاس ۷ فقط مجهز به دو دوربین اصلی است و باید ببینیم که این گوشی تازه‌نفس برای دوربین از چه لنزها و سنسورهایی استفاده کرده است.









در بخش فوقانی نمایشگر وان پلاس ۷T هم یک بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل حاوی دوربین سلفی قرار دارد که مشابه وان‌پلاس ۷ است. باید خاطرنشان کنیم که وان‌پلاس ۷ پرو از دوربین سلفی پاپ‌آپ بهره می‌برد. بر اساس این رندر، ظاهرا وان‌پلاس ۷T دارای نمایشگر ۶.۵ اینچی است. همچنین بر اساس این رندرها، دکمه پاور در لبه راست و دکمه تنظیم صدا در لبه‌ی سمت چپ قرار گرفته‌اند. در پایین آن یک پورت USB و اسپیکر دیده می‌شود و اسپیکر مکالمه و میکروفون هم در بخش فوقانی تعبیه شده‌اند.

در این گزارش آمده که وان‌پلاس مدل مک‌لارن ۷T را هم عرضه می‌کند ولی در مورد ویژگی‌های آن اطلاعات بیشتری ارائه نداده است. در سال ۲۰۱۸، مدل مک‌لارن وان‌پلاس ۶T عرضه شد که نسبت به مدل اصلی از حافظه رم بیشتر بهره می‌برد و از شارژ ۳۰ واتی پشتیبانی می‌کرد.

در رابطه با وجود مدل پرو وان پلاس ۷T هنوز گزارش‌های موثقی منتشر نشده و شاید مدل مک‌لارن به‌عنوان جایگزین آن انجام وظیفه کند. در هر صورت ظاهرا ماه آینده در کنار تلویزیون وان‌پلاس، این گوشی هم رسما معرفی خواهد شد. در ادامه می‌توانید ویدیو مربوط به این رندرها را تماشا کنید.

