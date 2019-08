به‌تازگی دو تصویر از پنل جلوی هواوی میت ۳۰ در شبکه اجتماعی Weibo منتشر شده است که اطلاعاتی را درباره این دستگاه فاش می‌کند. در این تصاویر، علاوه نمایشگر میت ۳۰، ماژول‌های دوربین و اسکنر اثر انگشت دورن نمایشگر آن نیز دیده می‌شوند.

با توجه به این تصاویر، بریدگی (ناچ) موجود در بالای نمایشگر میت ۳۰ نسبت به میت ۳۰ پرو کوچکتر است. بر خلاف آنچه در میت ۲۰ دیده بودیم، ظاهرا میت ۳۰ از دو دوربین در قسمت جلوی دستگاه بهره خواهد گرفت. انتظار می‌رود با اضافه شدن یک سنسور دیگر به دوربین سلفی، علاوه بر عملکرد کلی دوربین، سیستم تشخیص چهره دستگاه نیز بهبود یابد.

پیش از این اعلام شد که میت ۳۰ پرو از نمایشگر آبشاری استفاده خواهد کرد و تصاویر فاش شده از این دستگاه لبه‌های خمیده نمایشگر را نشان می‌داد که گفته می‌شود تا ۸۸ درجه خمیدگی دارد. اما اگر مدل نهایی میت ۳۰ با تصاویری که امروز منتشر شده مطابقت داشته باشد، این دستگاه بر خلاف مدل پرو، از نمایشگر تخت استفاده خواهد کرد. با نگاه به این تصاویر، حاشیه‌های باریکی را در دو طرف نمایشگر مشاهده خواهید کرد که ضخامت آن‌ در بالا و پایین پنل بیشتر شده است. اما طبق تصاویر فاش شده از میت ۳۰ پرو، لبه‌های نمایشگر این مدل هیچ حاشیه‌ای ندارند. تفاوت دیگر در نرخ بازسازی تصویر نمایشگر این دو دستگاه است که میت ۳۰ پرو به نمایشگر ۹۰ هرتزی و میت ۳۰ به نمایشگر ۶۰ هرتزی مجهز خواهد شد.

هواوی میت ۳۰ از چیپ پرچم‌دار کایرین ۹۹۰ بهره می‌گیرد که جدیدترین چیپ پردازشی این شرکت است. روز گذشته کمپانی چینی از معرفی این چیپ جدید ۷ نانومتری در روز ۶ سپتامبر در نمایشگاه IFA برلین خبر داد. احتمالا کایرین ۹۹۰ به مودم ۵G یکپارچه مجهز خواهد بود، بنابراین انتظار داریم میت ۳۰ از ۵G نیز پشتیبانی کند.

طبق آن‌چه تا به حال در شایعات و خبرها اعلام شده است، پیش‌بینی می‌شود میت ۳۰ از نمایشگر ۶.۵ اینچی با رزولوشن +FHD، حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت برای نسخه پایه، دوربین سه‌گانه و باتری ۴۲۰۰ میلی آمپر ساعتی بهره بگیرد. با توجه به اینکه هواوی اعلام کرده است در حال حاضر برنامه‌ای برای عرضه گوشی‌های مبتنی بر سیستم عامل هارمونی ندارد، احتمالا میت ۳۰ به‌طور پیش‌‌فرض از سیستم عامل اندروید استفاده خواهد کرد. بر اساس خبرهای پیشین، خانواده گوشی‌های میت ۳۰ در روز ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) معرفی خواهند شد.

