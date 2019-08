هفته پیش خبری منتشر شده بود مبنی براینکه ماژول دوربین آیفون‌ ۱۱ توسط شرکت ال جی در حال ساخت است. اما ظاهرا تنها ساخت ماژول دوربین آیفون‌ها به عهده ال جی نیست و این شرکت درحال ساخت نمایشگر اولد (OLED) برای این گوشی‌ها نیز هست.

این اولین بار است که ال جی ساخت بخشی از گوشی‌های اپل را برعهده می‌گیرد و طی قرارداد جدیدی که با این شرکت به ثبت رساند موظف است ۱۰ درصد (۶ الی ۷ میلیون) از پنل‌های اولد آیفون‌ها را تولید کند. اینطور که به نظر می‌رسد، نمایشگر بکار رفته در آیفون ۱۱ ۵.۸ اینچی و آیفون ۱۱ پرو ۶.۵ اینچی از جنس اولد خواهد بود. این درحالی است که احتمال دارد آیفون ۱۱ ۶.۱ اینچی به پنل LCD مجهز باشد.

درحالیکه از سامسونگ به عنوان شرکت پیشرو در زمینه طراحی نمایشگرهای اولد برای گوشی‌های هوشمند یاد می‌شد، اما ال جی با عبور از ارزشیابی کیفی اپل توانست ساخت تعدادی از نمایشگرهای آیفون‌های جدید را برعهده بگیرد. البته سامسونگ نیز برای اپل پنل‌های اولد تولید خواهد کرد.

اما در کنار سامسونگ و ال جی، شایعه شده که شرکت دیگری نیز ساخت پنل‌های اولد برای نمایشگرهای آیفون را برعهده خواهد داشت. اگر اپل تصمیم بگیر همه آیفون‌های جدید خود را به پنل اولد مجهز کند، برای کاهش هزینه‌های خود باید از پنل‌های ارزان‌قیمت‌تری استفاده کند که گفته می‌شود اپل در حال تست نمایشگرهای ساخته شده توسط شرکت چینی BOE است.

شرکت یاد شده در حال حاضر وظیفه تولید پنل‌های LCD برای آیپد و مک بوک را برعهده دارد و بزرگ‌ترین تولید کننده نمایشگر در چین به حساب می‌آید. جالب اینجاست که BOE در حال مذاکره با ال جی است تا نمایشگر گوشی‌های این شرکت را تولید کند!

همانطور که در بالا به آن اشاره شد، اپل در تلاش است قیمت تمام شده آیفون‌ ۱۱ را حدالامکان کاهش دهد. مسلما این شرکت حداقل یکی از گوشی‌های جدید خود را با فناوری ۵G معرفی می‌کند و اگر بخواهد برای پنل بکار رفته در نمایشگر هم زیاد هزینه کند، کمتر کسی توانایی خرید آیفون‌های ۵G را خواهد داشت. چراکه اپل در حال حاضر باید هزینه زیادی صرف چیپ‌هایی با قابلیت پشتیبانی از ۵G کند.

از طرفی ظاهرا ال جی در ساخت پنل‌های کوچک و سایز متوسط با مشکل مواجه بوده و روند تولید نیز به کندی پیش می‌رود. درواقع ال جی باید برای جلب رضایت اپل بیشتر از این‌ها تلاش کند. چراکه اپل در تلاش است وابستگی خود به سامسونگ را تا جایی که ممکن است کمتر کند. بدین ترتیب شاید بار دیگر از پنل‌های شرکت ژاپن دیسپلی (Japan Display) استفاده کند.

این شرکت وظیفه تولید پنل‌های LCD بکار رفته در آیفون XR (با نمایشگر رتینا مایع) را بر عهده داشت اما وقتی اپل تصمیم گرفت دیگر از این نمایشگر استفاده نکند و به سمت پنل‌های اولد رفت، ژاپن دیسپلی با شرایط بدی مواجه شد. اپل اوایل امسال حدودا ۱۰۰ میلیون دلار برای کمک به ورشکستگی ژاپن دیسپلی روی این شرکت سرمایه گذاری کرد. درحالیکه اپل دیگر از پنل‌های این شرکت در گوشی‌های خود استفاده نمی‌کند، اما قرار است تمام نمایشگرهای اولد ساعت هوشمند اپل واچ را ژاپن دیسپلی تولید کند.

ازآنجایی که ژاپن دیسپلی ساخت نمایشگرهای اولد را آغاز کرده، احتمال این هم وجود دارد که در آینده اپل بار دیگر از نمایشگرهای این شرکت در آیفون‌ها (جز آیفون ۱۱) استفاده کند تا در این بخش به طور کلی خود را از سامسونگ جدا کند.

گفته می‌شود اپل در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۹ شهریور ۹۸)، از آیفون‌های جدید رونمایی خواهد کرد.

